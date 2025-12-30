Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giải cứu hai bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang Campuchia

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng giải cứu thành công hai bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang Campuchia.

Theo Đàm Đệ/ Vietnamnet

Ngày 30/12, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước giải cứu, tiếp nhận và bàn giao hai nạn nhân là N.T.T.T. và V.T.M.T. (cùng SN 2011, cùng ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) về với gia đình.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mối quan hệ quen biết giữa nạn nhân V.T.M.T. và Hà Thị Trúc Linh (SN 2002, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh Kiên Giang) khi cả hai cùng làm việc tại một quán karaoke ở TP Cần Thơ vào tháng 6/2025.

giai-cuu-hai-be-gai-14-tuoi-bi-lua-ban-sang-campuchia-voi-gia-60-trieu-dong-2642.png
Tổ công tác của Cục CSHS phối hợp cùng cơ quan chức năng trong và ngoài nước giải cứu thành công hai bé gái 14 tuổi. Ảnh: CACC

Đến ngày 5/11/2025, Linh vẽ ra viễn cảnh về một công ty may gần cửa khẩu Long Bình (An Giang) đang tuyển công nhân với mức lương hấp dẫn từ 20-30 triệu đồng/tháng để dụ dỗ M.T. Tin lời, M.T. rủ thêm bạn là T.T. cùng đi.

Theo hướng dẫn của Linh, hai bé gái bắt taxi từ Cần Thơ đến khu vực núi Sam (tỉnh An Giang). Tại đây, các em được một đối tượng lạ mặt đưa qua biên giới bằng thuyền, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe máy đến Công ty ETH tại tỉnh Kandal, Campuchia.

Ngay khi đến nơi, hai bé gái tình cờ nghe được Linh nói chuyện về việc đưa hai em sang Campuchia thành công, Linh sẽ nhận được số tiền "hoa hồng" lên tới 60 triệu đồng.

Thực tế tại Campuchia không có công việc may mặc nào. Thay vào đó, hai bé gái bị ép học gõ máy tính để phục vụ các kịch bản lừa đảo trực tuyến. Khi các em từ chối làm việc và đòi về Việt Nam, các đối tượng thẳng thừng ra điều kiện muốn về phải trả tiền chuộc 36 triệu đồng/người.

Trong tình thế bị giam giữ tại tòa nhà của công ty, nạn nhân đã tìm cách liên lạc về gia đình cầu cứu.

Nhận được tin báo, Cục CSHS đã lập tức thành lập tổ công tác đặc biệt, phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ xác minh nhanh vị trí của nạn nhân.

Thông qua đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và sự phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh Kandal (Campuchia), mới đây lực lượng chức năng đã ập vào khu vực giam giữ, giải cứu thành công hai bé gái.

Sau đó, Cục CSHS phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh An Giang, Công an TP Cần Thơ thực hiện các thủ tục tiếp nhận nạn nhân tại biên giới và đưa các em về đoàn tụ với gia đình.

Hiện, Cục CSHS đã giao Phòng Trọng án tiếp tục phối hợp với Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/giai-cuu-hai-be-gai-14-tuoi-bi-lua-ban-sang-campuchia-voi-gia-60-trieu-dong-2477601.html?gidzl=rVVe0rlph67OuE06LEgiPjxkw05AvF5cbUY_KnUsy3F9lxy04hkaDSsrkbKIwQOndBAwKMEwFNrGNVkaOW
#Bộ Công an #Campuchia #mua bán người #giải cứu 2 bé gái bị bán sang Campuchia

Bài liên quan

Xã hội

Đề xuất phạt đến 60 triệu đồng hành vi tự ý cung cấp, chia sẻ dữ liệu

Theo Bộ Công an, số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ, nhạy cảm.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, tình trạng mua bán dữ liệu đang diễn ra phổ biến, công khai, với các dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân đã qua xử lý, nhiều hành vi chưa được xử lý vì thiếu quy định của pháp luật. Các quy định về xử lý hành chính liên quan đến dữ liệu đang còn quy định rải rác tại nhiều văn bản, chưa đồng bộ, thống nhất

Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ phát hiện 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi trong năm 2025

Năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi với 11 đối tượng liên quan, tội phạm chủ yếu hoạt động trong nội địa.

Theo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2025 của UBND tỉnh Phú Thọ, trong năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi với tổng số 11 đối tượng liên quan. Đây là các vụ việc mua bán người xảy ra trong nội địa, không liên quan đến hoạt động đưa nạn nhân ra nước ngoài.

z6866520681448-2f4164619fd3b50d4ce0a40645963830.jpg
Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn sớm dấu hiệu của tội phạm mua bán người hồi tháng 7/2025. Ảnh: CA
Xem chi tiết

Xã hội

Ổ nhóm ở Campuchia lừa đảo online hơn 7.500 tỷ, gần 3.000 nạn nhân ra sao?

Bị hại được cho “rút thử” một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bắt đầu nạp tiền giá trị lớn thì được đối tượng nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng cơ quan chức năng trong và ngoài nước đấu tranh, bắt giữ 20 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại khu Tam Thái Tử, The Sampeou, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Theo Công an Lạng Sơn các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 41, đa số ở các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, Hải phòng, Hà Nội.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới