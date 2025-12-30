Giải cứu hai bé gái 14 tuổi bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 30/12, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước giải cứu, tiếp nhận và bàn giao hai nạn nhân là N.T.T.T. và V.T.M.T. (cùng SN 2011, cùng ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) về với gia đình.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mối quan hệ quen biết giữa nạn nhân V.T.M.T. và Hà Thị Trúc Linh (SN 2002, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh Kiên Giang) khi cả hai cùng làm việc tại một quán karaoke ở TP Cần Thơ vào tháng 6/2025.

Tổ công tác của Cục CSHS phối hợp cùng cơ quan chức năng trong và ngoài nước giải cứu thành công hai bé gái 14 tuổi. Ảnh: CACC

Đến ngày 5/11/2025, Linh vẽ ra viễn cảnh về một công ty may gần cửa khẩu Long Bình (An Giang) đang tuyển công nhân với mức lương hấp dẫn từ 20-30 triệu đồng/tháng để dụ dỗ M.T. Tin lời, M.T. rủ thêm bạn là T.T. cùng đi.

Theo hướng dẫn của Linh, hai bé gái bắt taxi từ Cần Thơ đến khu vực núi Sam (tỉnh An Giang). Tại đây, các em được một đối tượng lạ mặt đưa qua biên giới bằng thuyền, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe máy đến Công ty ETH tại tỉnh Kandal, Campuchia.

Ngay khi đến nơi, hai bé gái tình cờ nghe được Linh nói chuyện về việc đưa hai em sang Campuchia thành công, Linh sẽ nhận được số tiền "hoa hồng" lên tới 60 triệu đồng.

Thực tế tại Campuchia không có công việc may mặc nào. Thay vào đó, hai bé gái bị ép học gõ máy tính để phục vụ các kịch bản lừa đảo trực tuyến. Khi các em từ chối làm việc và đòi về Việt Nam, các đối tượng thẳng thừng ra điều kiện muốn về phải trả tiền chuộc 36 triệu đồng/người.

Trong tình thế bị giam giữ tại tòa nhà của công ty, nạn nhân đã tìm cách liên lạc về gia đình cầu cứu.

Nhận được tin báo, Cục CSHS đã lập tức thành lập tổ công tác đặc biệt, phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ xác minh nhanh vị trí của nạn nhân.

Thông qua đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và sự phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh Kandal (Campuchia), mới đây lực lượng chức năng đã ập vào khu vực giam giữ, giải cứu thành công hai bé gái.

Sau đó, Cục CSHS phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh An Giang, Công an TP Cần Thơ thực hiện các thủ tục tiếp nhận nạn nhân tại biên giới và đưa các em về đoàn tụ với gia đình.

Hiện, Cục CSHS đã giao Phòng Trọng án tiếp tục phối hợp với Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.