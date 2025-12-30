Hà Nội

Cận cảnh các trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào năm mới 2026

Xã hội

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa, các công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho thời khắc khai hỏa.

Trước thời điểm khai hỏa pháo hoa chào đón Tết Dương lịch 2026, công tác chuẩn bị tại các trận địa bắn trên địa bàn Hà Nội đang được các đơn vị khẩn trương triển khai, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và tuyệt đối an toàn.
Theo kế hoạch, khu vực hồ Hoàn Kiếm bố trí hai trận địa pháo hoa, đặt tại khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.
Hai trận địa số 1 và 2 là các trận địa bắn pháo hoa kết hợp tầm cao, tầm thấp cùng pháo hoa hỏa thuật.
Lực lượng chức năng đồng loạt có mặt tại các địa điểm để triển khai lắp đặt theo kế hoạch.
Hàng rào bảo vệ được thiết lập, lực lượng chức năng túc trực làm nhiệm vụ, đồng thời kiểm tra hệ thống kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các phương án bảo đảm an ninh, trật tự khu vực.
Tương tự, tại điểm bắn pháo hoa khu vực hồ Văn Quán (ở phường Hà Đông) cũng đang gấp rút lắp đặt.
Các ống phóng được làm bằng chất liệu kim loại, có các đường kính khác nhau để phù hợp với kích cỡ từng loại pháo hoa.
Tại vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), một trong những điểm bắn pháo hoa của thành phố, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương.
Các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất lắp đặt dàn pháo, cố định khung giá, bố trí trận địa theo phương án phê duyệt.
Khu vực bắn pháo hoa được khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn.
Hệ thống ống phóng pháo hoa đã được lắp đặt, căn chỉnh cẩn thận trên toàn bộ khu vực trận địa.
Theo UBND thành phố Hà Nội, dịp Tết Dương lịch năm 2026, thành phố tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm với 6 trận địa trên địa bàn thành phố.
