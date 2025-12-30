Công an Hà Nội bắt giữ nhóm đối tượng mua bán súng trên mạng xã hội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Hà Giang (SN 1993; trú tại: phường Định Công, Hà Nội) đăng tải nội dung rao bán súng tự chế PCP trên mạng xã hội.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 15/12/2025, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường Định Công kiểm tra hành chính Nguyễn Hà Giang, phát hiện, thu giữ 1 hộp carton chứa súng hơi. Quá trình làm việc, Giang khai nhận khoảng tháng 10/2025, mua súng với giá là 8.500.000 đồng trên mạng. Đến đầu tháng 12/2025 do không có nhu cầu sử dụng, Giang đã đăng bài bán thanh lý và gửi khẩu súng về cho anh trai là Nguyễn Hà Nam (SN 1988, trú tại: xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) cất giữ. Sau đó, Giang tiếp tục mua 01 khẩu súng PCP nữa với giá 9.000.000 đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ người bán súng cho Giang là Đỗ Ngọc Anh (SN 1992; trú tại: xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh). Kết quả giám định đối với 02 khẩu súng thu giữ được là vũ khí quân dụng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Hà Giang về hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện Cơ quan điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

