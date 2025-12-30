Cháy lớn tại bãi phế liệu ở TP Hồ Chí Minh đe dọa nhiều nhà xưởng

Chiều tối 30/12, một đám cháy lớn xảy ra tại bãi chứa phế liệu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Bãi phế liệu do ông N.V.T. làm chủ, chứa nhiều lốp xe ô tô cũ nên đám cháy lan nhanh, khói dày đặc. Người dân và các đơn vị xung quanh đã huy động phương tiện chữa cháy tại chỗ, nhưng không thể khống chế.

Người dân nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 30 (Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) điều động 6 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai nhiều hướng phun nước cô lập đám cháy; đồng thời, phối hợp lực lượng chức năng di dời tài sản, ngăn cháy lan.

Cột khói đen bao trùm khu vực. Ảnh: CTV

Sau hơn một giờ chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện Công an phường Bình Dương đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân, thống kê thiệt hại.