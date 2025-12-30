Bắt nhóm đối tượng vị thành niên ở Nghệ An trộm cắp xe máy rồi đưa đi cầm cố

Ngày 30/12, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 02 xe máy.

Trước đó, qua nắm tình hình và nhận thông tin trình báo của người dân, Công an phường phát hiện một số đối tượng ngoài địa bàn có hành vi trộm cắp tài sản tại phường Thành Vinh.

N.H.T., T.A.T. và N.A.T. (từ trái sang) cùng tang vật tại Cơ quan Công an.

Công an phường Thành Vinh xác minh và bắt giữ 03 đối tượng: N.H.T. (SN 2009), trú tại phường Trường Vinh; T.A.T. và N.A.T. (SN 2010, trú tại phường Vinh Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 02 xe máy và một số đồ vật liên quan.

Tại Cơ quan Công an, 03 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, muốn có phương tiện đi lại nên N.H.T. rủ T.A.T. và N.A.T. trộm xe máy.

Vào khoảng 2h ngày 20/12, khi đang di chuyển trên đường Vĩnh Yên (phường Thành Vinh) thì cả ba phát hiện 02 xe máy, không gắn biển kiểm soát dựng trên vỉa hè. Sau khi quan sát xung quanh, 03 đối tượng bẻ khóa và đưa 02 xe máy về phòng trọ cất giấu.

Sau đó, 03 đối tượng mang 02 xe trên đi cắt khóa, thay ổ khóa để tiện sử dụng. Đến ngày 23/12, nhóm đối tượng bàn bạc và mang xe đến một cửa hàng sửa chữa xe máy tại phường Cửa Lò để cầm cố, khai gian là xe của mình và nhận 10,8 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

