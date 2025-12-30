Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng vị thành niên ở Nghệ An trộm cắp xe máy rồi đưa đi cầm cố

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 02 xe máy.

Thanh Hà

Ngày 30/12, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 02 xe máy.

Trước đó, qua nắm tình hình và nhận thông tin trình báo của người dân, Công an phường phát hiện một số đối tượng ngoài địa bàn có hành vi trộm cắp tài sản tại phường Thành Vinh.

images2074342-dsc09714.jpg
N.H.T., T.A.T. và N.A.T. (từ trái sang) cùng tang vật tại Cơ quan Công an.

Công an phường Thành Vinh xác minh và bắt giữ 03 đối tượng: N.H.T. (SN 2009), trú tại phường Trường Vinh; T.A.T. và N.A.T. (SN 2010, trú tại phường Vinh Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 02 xe máy và một số đồ vật liên quan.

Tại Cơ quan Công an, 03 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, muốn có phương tiện đi lại nên N.H.T. rủ T.A.T. và N.A.T. trộm xe máy.

Vào khoảng 2h ngày 20/12, khi đang di chuyển trên đường Vĩnh Yên (phường Thành Vinh) thì cả ba phát hiện 02 xe máy, không gắn biển kiểm soát dựng trên vỉa hè. Sau khi quan sát xung quanh, 03 đối tượng bẻ khóa và đưa 02 xe máy về phòng trọ cất giấu.

Sau đó, 03 đối tượng mang 02 xe trên đi cắt khóa, thay ổ khóa để tiện sử dụng. Đến ngày 23/12, nhóm đối tượng bàn bạc và mang xe đến một cửa hàng sửa chữa xe máy tại phường Cửa Lò để cầm cố, khai gian là xe của mình và nhận 10,8 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng:

(Nguồn: VTV1)
#Nghệ An #Công an #xe máy #trộm cắp #tiêu xài #đối tượng

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 2 đối tượng chui qua lỗ thông gió vào cửa hàng trộm cắp tài sản

Phát hiện cửa hàng điện thoại không có người trông coi, các đối tượng đã đột nhập qua lỗ thông gió tầng hai, lấy trộm tài sản rồi lẩn trốn.

Ngày 25/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Minh Quân, Hà Tiến Bằng về tội “trộm cắp tài sản”.

capture-9366.png
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nam thanh niên trộm cắp xe máy ở ven đường tại Tuyên Quang

Công an Tuyên Quang bắt giữ kẻ trộm xe máy của gia đình ông Vàng Văn Sinh, sau khi người dân báo mất tài sản tại xã Pờ Ly Ngài.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 17/12, Công an xã Pờ Ly Ngài nhận được tin báo của ông Vàng Văn Sinh, thường trú tại thôn Vang Sai, xã Pờ Ly Ngài về việc gia đình ông bị trộm mất tài sản.

capture.png
Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Quân có hành vi trộm cắp xe máy.
Xem chi tiết

Xã hội

Liên tiếp phá thành công 4 vụ trộm cắp tài sản ở Nghệ An

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã đấu tranh và nhanh chóng bắt giữ 2 nhóm đối tượng, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, bắt giữ 2 nhóm đối tượng, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 15/12, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của chị N.T.H. (SN 1974, trú tại phường Trường Vinh) về việc bị mất trộm xe máy. Theo đó, khoảng 23h30 phút ngày 11/12, chị H. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha đến dựng trên vỉa hè đường An Dương Vương (phường Trường Vinh), rồi đi công việc. Đến khoảng 5h30 ngày 12/12, khi quay lại lấy xe thì phát hiện phương tiện đã bị kẻ gian lấy trộm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới