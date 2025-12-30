Khởi tố giám đốc công ty tổ chức show “Về đây bốn cánh chim trời”

Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education bị Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thu Hà bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm.

Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30', sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ sự việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.