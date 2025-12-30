Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý nhiều người dân chia sẻ thông tin xuyên tạc ở Quảng Trị

Do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin, nhiều người dân đã chia sẻ các video AI, tài liệu do nhóm phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài biên tập.

Hạo Nhiên

Ngày 30/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã mời nhiều người dân lên làm việc và xử lý khi chia sẻ các bài viết xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá nhà nước của Lê Trung Khoa.

Trước đó, một số người dân do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin nên đã chia sẻ các video AI, các tài liệu do nhóm phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài biên tập.

z7380892715506-ed9e60094ca83b5aee85034136441c51-e1767085817741.jpg
Một người dân làm việc với cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Công an tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người dân trên địa bàn vi phạm do thiếu hiểu biết, thiếu kiểm chứng.

Quá trình làm việc, các trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm, thừa nhận sai sót của bản thân khi đã không kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải lên mạng xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực. Đồng thời, cam kết không tái phạm, chấp hành các hình thức xử lý của cơ quan chức năng.

Theo dự kiến, ngày 31/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị can Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa, nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại phường Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên, nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại phường Bạch Mai, Hà Nội).

Cả hai bị can này bị xét xử vắng mặt vì đang bỏ trốn, bị Bộ Công an truy nã cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông báo tin giả bị nhóm tấn công, cướp tài sản.

(Nguồn: SGGP)
#Quảng Trị #Lê Trung Khoa #Nguyễn Văn Đài #xuyên tạc #bịa đặt #phản động

Bài liên quan

Xã hội

Công an Thanh Hoá khuyến cáo hành vi chia sẻ video của Lê Trung Khoa

Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh tuyệt đối không tin, không chia sẻ các bài viết, video từ kênh của Lê Trung Khoa.

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phát đi thông tin khuyến cáo người dân trên địa bàn tuyệt đối không tin, không chia sẻ các bài viết, video từ kênh của Lê Trung Khoa, Thoibao.de và các nguồn tin không kiểm chứng.

Yêu cầu người dân chủ động cập nhật thông tin, theo dõi sát sao các cổng thông tin điện tử của Chính phủ và các cơ quan chức năng để nắm bắt sự thật. Kịp thời báo cáo các trang tin giả mạo và thông báo cho Công an xã, phường nơi sinh sống về các hành vi phát tán thông tin xấu độc.

Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 3.500 bài viết, video bịa đặt, xuyên tạc được Nguyễn Văn Đài phát tán

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Đài phát tán hơn 3.500 bài viết, video nội dung bịa đặt, xuyên tạc.

Ngày 31/12 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Đài đang ở Đức, vẫn chưa trình diện cơ quan tố tụng nên TAND TP Hà Nội kêu gọi ra đầu thú, có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả ở Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả, với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Những ngày qua, trên không gian mạng xuất hiện tin giả, sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến cán bộ các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Những thông tin giả này xuất phát ban đầu từ đối tượng Đinh Quang Khôi (SN 2003 ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, Khôi là đối tượng phạm tội hình sự, hiện đang bị truy nã. Sau khi trốn ra nước ngoài, Khôi bị móc nối, lôi kéo chống Đảng, Nhà nước, thường xuyên viết bài xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới