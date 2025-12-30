Nghi án giết 3 người ở Thanh Hoá gây chấn động

Theo thông tin ban đầu nghi án, khoảng 6h45' ngày 30/12, đối tượng Dương Văn Khánh (SN 1993), trú tại tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa cầm dao đến nhà mẹ vợ tại tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn). Tại đây, Khánh đã gây án với vợ là chị N.A. (SN 1993), khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Khánh tiếp tục đến nhà anh vợ tại tổ dân phố Nam Tiến (phường Ngọc Sơn), dùng dao chém chị dâu và một cháu trai mới 2 tuổi. Nghe tiếng la hét, người thân chạy vào thì Khánh ra xe máy bỏ chạy. Mặc dù được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, cháu bé đã tử vong, người chị dâu hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Khánh điều khiển xe máy đến một bệnh viện trên địa bàn rồi nhảy lầu.

Hiện chính quyền địa phương, Công an phường Ngọc Sơn và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

