Xã hội

Cô gái bị phạt 7,5 triệu vì chia sẻ clip đồi trụy qua Zalo

Một cô gái ở Bắc Ninh vừa bị Công an xử phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ video clip có nội dung dâm ô, đồi truỵ qua Zalo.

Khánh Hoài

Ngày 30/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Nếnh vừa xử phạt 7,5 triệu đồng với một trường hợp cung cấp, chia sẻ video clip có nội dung dâm ô, đồi truỵ.

fb-img-1767098440314.jpg
N.T.H. tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 26/12 Công an phường Nếnh xác minh, xử phạt vi phạm hành chính số tiền nêu trên đối với chị N.T.H (SN 2000, trú tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi sử dụng tài khoản Zalo cá nhân cung cấp, chia sẻ video clip nội dung dâm ô, đồi truỵ, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 (sửa đổi bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022) của Chính phủ.

Công an phường Nếnh khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội lành mạnh, có trách nhiệm; không quảng cáo, cung cấp, chia sẻ thông tin dâm ô, đồi trụy, tệ nạn xã hội, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc dưới mọi hình thức. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

