Nhà vườn Nhật Tân tất bật tuốt lá đào chuẩn bị cho Tết Nguyên đán

Trên khắp các vườn đào Nhật Tân, người trồng tất bật tuốt lá, chăm sóc từng gốc cây để hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày cuối năm, khắp các vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm, chuẩn bị cho mùa hoa nở rộ dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Kinhtedothi
Hàng nghìn gốc đào đang được người dân thực hiện công đoạn quan trọng nhất, đó là tuốt lá. Ảnh: Khánh Huy/Phapluatxahoi
Từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại vườn đào. Ảnh: Đại đoàn kết
Theo người trồng đào Nhật Tân, tuốt lá là công đoạn quan trọng nhất quyết định chất lượng hoa Tết. Ảnh: PhunuVietNam
Công việc tuốt lá đào tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kinh nghiệm. Ảnh: Kinhtedothi
Không chỉ là một kỹ thuật canh tác, tuốt lá đào còn là nghệ thuật. Người trồng phải tính chính xác thời tiết, sức cây để tuốt lá đúng thời điểm. Ảnh: Khánh Huy/Phapluatxahoi
Nếu tuốt lá đào sớm, hoa sẽ nở trước Tết, tuốt muộn, hoa sẽ nở sau Tết. Ảnh: Đại đoàn kết
Để kịp thời gian, nhiều hộ trồng đào phải thuê người tuốt lá. Ảnh: Khánh Huy/Phapluatxahoi
Ngoài tuốt lá, chủ vườn còn tỉa cành, bón phân, che chắn cho những gốc đào quý. Ảnh: Kinhtedothi
Đào để bàn cỡ nhỏ hiện giá khoảng 1,5 triệu đồng/cây. Ảnh: PhunuVietNam
Trong khi đó, những cây lớn, dáng thế đẹp chủ yếu cho thuê giá từ 6 - 7 triệu đồng/cây. Ảnh: Đại đoàn kết
