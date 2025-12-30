Quảng Trị sẽ có màn bắn pháo hoa chào năm mới tại Phong Nha

Quảng Trị sẽ tổ chức loạt sự kiện chào đón năm mới 2026, trong đó có màn bắn pháo hoa tầm thấp ở xã Phong Nha, phường Nam Đông Hà và Khu đô thị Bảo Ninh 1

Ngày 30/12, ông Phan Hải Hà - Chủ tịch UBND xã Phong Nha (Quảng Trị) cho biết, công tác chuẩn bị chương trình chào đón năm mới Countdown Party trên địa bàn đang được gấp rút triển khai đúng kế hoạch.

Sân khấu chương trình chào năm mới 2026 tại xã Phong Nha đã được triển khai.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra từ 20h ngày 31/12/2025 đến 1h30 ngày 1/1/2026 tại xã Phong Nha với sân khấu nghệ thuật kết hợp công nghệ ánh sáng, hình ảnh hiện đại cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đang được công chúng yêu thích, hứa hẹn mang đến không khí lễ hội sôi động cho người dân và du khách chào năm mới. Đặc biệt đúng thời khắc giao thừa sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp thời gian 15 phút tại bến phà Xuân Sơn.

Được biết ngoài địa điểm Phong Nha, chương trình chào năm mới 2026 ở tỉnh Quảng Trị sẽ được tổ chức ở phường Nam Đông Hà và khu đô thị Bảo Ninh 1 (Regal Legend), phường Đồng Hới với nhiều nội dung như biểu diễn nghệ thuật, trưng bày ảnh, giới thiệu sản phẩm OCOP, không gian ẩm thực và nghi thức đếm ngược... Đồng thời cả hai địa điểm trên đều có màn bắn pháo hoa tầm thấp chào năm mới.

Chuỗi sự kiện còn bao gồm chương trình “Xuân về miền Di sản” tại Phong Nha với không gian ẩm thực, OCOP, nghệ thuật đường phố cùng lễ chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Cảng hàng không Đồng Hới vào sáng ngày 1/1/2026. Song song với đó là các hoạt động đón khách đầu tiên đến Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng năm 2026.

Với chuỗi hoạt động chào đón năm mới 2026 được kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Quảng Trị đẹp mến khách, tạo không khí hân hoan, phấn khởi chào đón năm mới đến du khách trong và ngoài nước.