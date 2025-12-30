Hà Nội

Xã hội

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận hối lộ

Cựu Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận hối lộ, giúp doanh nghiệp trúng thầu dự án hồ Bản Mồng.

Thiên Tuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong đó, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ, bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” cùng nhóm Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), Bộ NN&PTNT; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

anh-chup-man-hinh-2025-12-30-luc-184533.png
Ông Hoàng Văn Thắng.

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh, gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, có 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 người chịu cáo buộc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, do có mối quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng và một số lãnh đạo, cán bộ Cục QLXDCT nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng thầu.

Ông Dân còn vi phạm đấu thầu bằng cách chi tiền để các Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, giúp doanh nghiêp của mình có lợi thế trúng thầu.

Hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cách Tạng.

Cơ quan điều tra cho rằng, việc ông Dân vi phạm đấu thầu gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng. Ngoài ra, vị này còn đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng.

Trong đó, ông Hoàng Văn Thắng đã nhận 200.000 USD, tương đương khoảng 4,54 tỷ đồng, liên quan dự án hồ Bản Mồng.

Ngoài ra, ông Thắng còn nhận 500 triệu đồng cùng và 50.000 USD nhận dịp lễ, Tết. Số tiền này không bị xác định là hối lộ nhưng thuộc diện Nguyễn Văn Dân cho tặng nên cần thu hồi cho Nhà nước.

Xã hội

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan về tội nhận hối lộ

Bị can Hoan thống nhất với bị can Tống Hải Nam nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp để duyệt cấp phép lao động xuất khẩu. Nguyễn Bá Hoan đã nhận hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản Kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng 21 bị can về các tội “Nhận hối lộ,” “Môi giới hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, về tội “Nhận hối lộ,” cơ quan điều tra đề nghị truy tố: Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũ), Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài), Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài), Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài)…

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố hàng loạt cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa nhận hối lộ

Các cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá bị khởi tố do bị cáo buộc đã nhận tiền để không gây khó khăn, đẩy nhanh thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.

6666665.jpg
Các đối tượng bị Công an bắt giữ, khởi tố.
Xem chi tiết

Xã hội

Ai nhận hối lộ vụ Lương Bằng Quang, Ngân 98 đưa 8 tỷ 'chạy' án?

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lương Bằng Quang cùng vợ Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) bị cáo buộc đưa 8 tỷ đồng nhờ người "chạy" án để không bị xử lý sai phạm.

Lương Bằng Quang (43 tuổi, ca sĩ kiêm nhạc sĩ) và Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố về tội đưa hối lộ. Lê Sỹ Cường (38 tuổi, phường Bến Thành) bị bắt về tội Môi giới hối lộ.

566.png
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt quyết định bắt giam Lương Bằng Quang về tội đưa hối lộ
Xem chi tiết

