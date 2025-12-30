Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Hải Phòng xử phạt các đối tượng bình luận, chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa

Phòng ANM và PCTP sử dụng công nghệ cao CATP Hải Phòng phát hiện nhiều tài khoản facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết của Lê Trung Khoa.

Hải Ninh

Ngày 30/12, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hải Phòng vừa tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng, tiến hành triệu tập, đấu tranh với các trường hợp bình luận, chia sẻ bài viết của đối tượng Lê Trung Khoa như: trường hợp P.T.T (phường An Biên, Hải Phòng); T.D.H (phường Hồng An, Hải Phòng)….

64.jpg

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi bình luận, chia sẻ các bài viết của đối tượng Lê Trung Khoa có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật, tự nguyện xóa bình luận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng/trường hợp vi phạm.

Trước đó, ngày 8/11/2025 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, ngày 8/12/2025 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2, Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Hành vi chia sẻ, bình luận các bài viết của Lê Trung Khoa là vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an Hải Phòng khuyến cáo, các cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận các thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

#Hải Phòng #bình luận sai sự thật #Lê Trung Khoa #xử phạt #an ninh mạng #vi phạm pháp luật

Bài liên quan

Xã hội

Xử lý nhiều người dân chia sẻ thông tin xuyên tạc ở Quảng Trị

Do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin, nhiều người dân đã chia sẻ các video AI, tài liệu do nhóm phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài biên tập.

Ngày 30/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã mời nhiều người dân lên làm việc và xử lý khi chia sẻ các bài viết xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá nhà nước của Lê Trung Khoa.

Trước đó, một số người dân do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin nên đã chia sẻ các video AI, các tài liệu do nhóm phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài biên tập.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả ở Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả, với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Những ngày qua, trên không gian mạng xuất hiện tin giả, sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến cán bộ các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Những thông tin giả này xuất phát ban đầu từ đối tượng Đinh Quang Khôi (SN 2003 ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, Khôi là đối tượng phạm tội hình sự, hiện đang bị truy nã. Sau khi trốn ra nước ngoài, Khôi bị móc nối, lôi kéo chống Đảng, Nhà nước, thường xuyên viết bài xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Thanh Hoá khuyến cáo hành vi chia sẻ video của Lê Trung Khoa

Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh tuyệt đối không tin, không chia sẻ các bài viết, video từ kênh của Lê Trung Khoa.

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phát đi thông tin khuyến cáo người dân trên địa bàn tuyệt đối không tin, không chia sẻ các bài viết, video từ kênh của Lê Trung Khoa, Thoibao.de và các nguồn tin không kiểm chứng.

Yêu cầu người dân chủ động cập nhật thông tin, theo dõi sát sao các cổng thông tin điện tử của Chính phủ và các cơ quan chức năng để nắm bắt sự thật. Kịp thời báo cáo các trang tin giả mạo và thông báo cho Công an xã, phường nơi sinh sống về các hành vi phát tán thông tin xấu độc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới