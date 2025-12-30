Tết Dương lịch 2026, Lâm Đồng bắn pháo hoa ở 3 địa điểm

Đà Lạt, Phan Thiết và Nam Gia Nghĩa là 3 địa điểm được tỉnh Lâm Đồng lựa chọn tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật chào đón năm mới 2026.

Ngày 30/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại ba địa điểm gồm Đà Lạt, Phan Thiết và Gia Nghĩa vào tối 31/12, nhân dịp chào đón năm mới 2026.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Chào năm mới 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra đồng loạt từ 20h10 tại ba điểm cầu.

Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt là điểm cầu trung tâm tổ chức chương trình chào năm mới 2026. Ảnh: Minh Hậu

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Chương trình tại đây gồm các tiết mục nghệ thuật mang thông điệp “Lâm Đồng chào xuân”, “Sức sống Lâm Đồng”, tôn vinh hình ảnh Đà Lạt là trung tâm văn hóa, du lịch của tỉnh.

Tại phường Phan Thiết, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ, chương trình mang chủ đề “Sắc màu của biển”, phản ánh bản sắc văn hóa biển và nhịp sống năng động của đô thị ven biển.

Trong khi đó, tại phường Nam Gia Nghĩa, khu vực tỉnh Đắk Nông cũ, các tiết mục nghệ thuật với chủ đề “Đại ngàn chào xuân” tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên, hòa chung không khí đón chào năm mới 2026.

Chương trình chào đón năm mới được truyền hình trực tiếp từ điểm cầu trung tâm và kết nối đến các điểm cầu còn lại.