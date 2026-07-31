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Xã hội

Sinh viên bị đình chỉ học một năm sau phát ngôn gây tranh cãi tại bệnh viện

Hội đồng kỷ luật của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đình chỉ 2 sinh viên sau hành vi sai trái và phát ngôn trên mạng xã hội trong thời gian thực tập.

Bình Nguyên

Ngày 31/7, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức họp Hội đồng kỷ luật đối với hai nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vì có phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Cuộc họp do GS.TS Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chủ trì với sự tham dự của hai sinh viên vi phạm.

Đại diện truyền thông nhà trường, ông Nguyễn Văn Long, cho biết trước khi đưa ra quyết định, Hội đồng kỷ luật đã xem xét toàn diện hồ sơ học tập, quá trình rèn luyện của hai sinh viên và cân nhắc nhiều hình thức xử lý, từ cảnh cáo, đình chỉ học tập đến buộc thôi học.

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Hai sinh viên thực tập có lời nói thiếu chuẩn mực khi quay clip tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh chụp màn hình/Nguồn Vietnamnet

Sau khi thảo luận, Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu và thống nhất 100% áp dụng hình thức đình chỉ học tập trong thời hạn một năm, đồng thời hạ bậc hạnh kiểm đối với 2 sinh viên Đ.T.M (MSSV …5031) và H.T. T (MSSV …5464), cùng lớp YK27.04, đồng thời hạ hạnh kiểm và sẽ gửi văn bản quyết định sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

"Cả 2 sinh viên cũng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, cam kết sẽ phấn đấu, rèn luyện lại bản thân và chờ học lại. 2 sinh viên liên tục khóc vì ân hận nhưng hành động vừa qua là trái với chuẩn mực đạo đức cũng như văn hoá của sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Vì vậy cần phải có quyết định nghiêm khắc mang tính chất răn đe", vị đại diện khẳng định.

Trước đó vào tối 26/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh 2 cô gái mặc trang phục ngành Y, ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và phát trực tiếp trên TikTok.

Trong lúc livestream, cả hai nhiều lần chửi thề, có thái độ thiếu chuẩn mực và thậm chí buông lời nói sẽ "tiêm thuốc độc" với một tài khoản đang tương tác trên phiên phát trực tiếp. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ lo ngại vì cho rằng hai cô gái là nhân viên y tế, đồng thời cho rằng những phát ngôn này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành.

Ngay trong đêm 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát đi thông báo chính thức, xác nhận đoạn clip được ghi hình tại quầy đón tiếp của bệnh viện nhưng khẳng định 2 người xuất hiện trong video không phải cán bộ, nhân viên của đơn vị mà là sinh viên ngành Y, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang thực tập tại đây.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt việc hướng dẫn thực tập đối với hai sinh viên và bàn giao về Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để xử lý theo quy định.

Mời độc giả xem video Sản phụ tố liệt 2 chân sau sinh mổ, bệnh viện nói gì?
#sinh viên #đình chỉ #bệnh viện #trường đại học #phát ngôn

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