Trúng thầu hơn 10 tỷ ở Đơn Dương, liên danh rút ngắn 3 tháng tiến độ thi công

Liên danh Công ty Anh Thuận Phát và Công ty Tú Thọ Lộc vừa trúng gói thầu xây lắp đường ĐX19 tại xã Đơn Dương với thời gian thực hiện giảm còn 270 ngày.

Văn phòng HĐND và UBND xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ngày 28/5/2026 đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Xây lắp. Công trình này thuộc dự án Xây dựng tuyến đường ĐX19 từ thôn Lạc Thạnh đến thôn Hawai. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Thi công đường ĐX19, gồm các thành viên là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Thuận Phát và Công ty TNHH Tú Thọ Lộc.

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Sự kiện này phản ánh hoạt động quản lý đầu tư công và công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật hiện hành.

Trụ sở UBND xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ dự án ghi nhận chuỗi thủ tục hành chính và hệ thống quyết định phê duyệt chặt chẽ từ phía cơ quan có thẩm quyền. Ban đầu, UBND xã Đơn Dương ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư ban đầu 12,6 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng từ ngân sách xã thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 kết hợp vốn đối ứng của doanh nghiệp.

Tiếp đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo Quyết định số 82/QĐ-VP. Nhằm cập nhật biến động giá nguyên vật liệu đầu năm 2026 theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng HĐND và UBND xã Đơn Dương đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-VP điều chỉnh dự toán, nâng chi phí xây dựng lên mức 11,324 tỷ đồng. Sau đó, Quyết định số 84/QĐ-VP điều chỉnh giá các gói thầu xác định giá của Gói thầu số 05 là 11,324 tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu điện tử được phê duyệt chính thức qua Quyết định số 108/QĐ-VP trước khi đăng tải công khai.

Quy mô kỹ thuật của công trình giao thông này gồm tổng chiều dài tuyến khảo sát thiết kế đạt 1.679,06m. Kết cấu nền đường rộng 7,50m và mặt đường rộng 5,50m. Mặt đường đổ bê tông xi măng đá 1x2, M300 với chiều dày 18cm, bên dưới lót bạt nilong chống mất nước bê tông và làm móng cấp phối đá dăm dày 16cm. Hệ thống thoát nước dọc sử dụng mương hộp bê tông đổ tại chỗ kết hợp tấm đan đúc sẵn lắp ghép.

Theo Biên bản mở thầu của mã thông báo mời thầu IB2600198849, dù áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi công khai nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ ghi nhận duy nhất Liên danh Thi công đường ĐX19 tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Giá dự thầu của liên danh được công bố trên hệ thống là 10,995 tỷ đồng.

Quyết định số 117/QĐ-VP xác định giá trúng thầu của nhà thầu khớp hoàn toàn với giá dự thầu là 10,995 tỷ đồng. Đối chiếu với giá gói thầu điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-VP là 11,324 tỷ đồng, gói thầu mang lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 328.469.000 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá khoảng 2,9%.

Đáng chú ý, trong khi thời gian thực hiện gói thầu theo kế hoạch ban đầu là 12 tháng, Liên danh Thi công đường ĐX19 đã cam kết thực hiện hợp đồng trong thời gian 09 tháng, tức 270 ngày, rút ngắn được 3 tháng so với yêu cầu. Biện pháp này thể hiện nỗ lực tổ chức thi công nhanh chóng nhằm sớm đưa hạ tầng vào phục vụ đời sống dân sinh.

Quyết định số 117/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Xây dựng tuyến đường ĐX19 từ thôn Lạc Thạnh đến thôn Hawai. (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phản ánh các thành viên liên danh đều là những đơn vị thầu quen thuộc tại tỉnh Lâm Đồng. Công ty TNHH Tú Thọ Lộc, mã số thuế 5801221232, trụ sở tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp từng tham gia 98 gói thầu và trúng tới 69 gói. Đáng chú ý, đơn vị này cũng thường xuyên tham gia dự thầu và trúng thầu tại các xã Ka Đô, xã Quảng Lập, xã D’Ran. Thành viên liên danh chính là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Thuận Phát, mã số thuế 5801394517, trụ sở tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp có lịch sử dự thầu 85 gói và trúng 77 gói, tập trung toàn bộ địa bàn hoạt động tại địa phương. Đơn vị này từng có tần suất trúng thầu cao khi hợp tác với Công ty TNHH Hưng Dũng Lâm Đồng hay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đơn Dương.

Để cung cấp góc nhìn đa chiều theo tôn chỉ của Báo Tri Thức và Cuộc Sống, việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu cần được nhìn nhận khách quan dưới góc độ chuyên môn và pháp lý. Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định, việc công trình giao thông cấp xã chỉ thu hút một đơn vị tham gia là hiện tượng phổ biến do đặc thù nguồn lực tại chỗ, và quy trình phê duyệt hoàn toàn hợp pháp nếu hồ sơ đáp ứng mọi tiêu chuẩn hồ sơ mời thầu.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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