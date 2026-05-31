Công ty Hoàng Lân trúng gói thầu xây lắp hơn 8,9 tỷ đồng tại phường Minh Hưng

Quyết định phê duyệt của UBND phường Minh Hưng (tỉnh Đồng Nai) ghi nhận Công ty Hoàng Lân trúng gói thầu xây dựng hơn 8,9 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,77%.

Hoạt động đấu thầu đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách, đảm bảo chất lượng các công trình hạ tầng cơ sở và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Tại phường Minh Hưng (tỉnh Đồng Nai), công tác lựa chọn nhà thầu cho các dự án đầu tư công luôn được thực hiện với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Điển hình là quá trình xét thầu tại dự án Nâng cấp, mở rộng đường số 59 (đường thuộc tổ 8A - tổ 8B), khu phố 3B, nơi hàng loạt tiêu chuẩn thi công và môi trường được đặt ra để sàng lọc năng lực thực tế của doanh nghiệp.

Ngày 24/04/2026, Chủ tịch UBND phường Minh Hưng - ông Lê Khắc Đồng đã ký Quyết định số 895/QĐ-UBND phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường số 59. Ngay sau đó, ngày 28/4/2026, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Minh Hưng - ông Tô Duy Cầm tiếp tục ký Quyết định số 51/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 07/5/2026, Quyết định phê duyệt E-HSMT số 70/QĐ-VP chính thức được ban hành, mở ra cơ hội cạnh tranh cho các doanh nghiệp xây lắp.

Gói thầu Xây dựng thuộc dự án này có giá dự toán 9.239.306.408 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Văn phòng HĐND và UBND phường Minh Hưng làm Chủ đầu tư. Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10:33 ngày 16/05/2026, có 02 nhà thầu nộp E-HSDT bao gồm: Công ty TNHH Hoàng Lân và Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại Lê Nguyên.

Quá trình đánh giá E-HSDT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH MTV Tư vấn Kỹ thuật Hoàng Gia Phát thực hiện đã cho thấy sự phân hóa rõ rệt về năng lực chuẩn bị hồ sơ và mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại Lê Nguyên (MST: 0314606306) tham dự với giá 9.102.776.679 đồng, tuy nhiên đã không vượt qua được vòng đánh giá kỹ thuật.

Báo cáo đánh giá chi tiết chỉ ra hàng loạt thiếu sót trong E-HSDT của Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại Lê Nguyên. Cụ thể, nhà thầu này không cung cấp được hợp đồng vật tư đối với Nhựa Bitum và Bê tông nhựa; phần hợp đồng nguyên tắc nộp kèm không nêu rõ mục đích dành cho gói thầu đang xét. Đối với công tác tổ chức hiện trường, vị trí bố trí kho bãi, lán trại do nhà thầu đề xuất không phù hợp với hiện trạng thực tế của công trình. Đặc biệt, hồ sơ có bản vẽ thi công bó vỉa, vỉa hè nhưng lại thiếu phần thuyết minh chi tiết, dẫn đến việc không đảm bảo tính khả thi khi triển khai. Đáng chú ý, các yêu cầu liên quan đến an toàn giao thông và bảo vệ môi trường như: Biện pháp tổ chức thi công ban đêm, phương án xử lý chất thải rắn (đổ thải) và cam kết không sử dụng xe quá khổ, quá tải đều không được nhà thầu này đề xuất đầy đủ.

Việc đánh giá nghiêm ngặt, loại bỏ những hồ sơ dự thầu thiếu tính khả thi, không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và môi trường là minh chứng cho tinh thần tuân thủ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, nhằm mục tiêu cao nhất là bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế.

Với việc đối thủ duy nhất bị loại, Công ty TNHH Hoàng Lân (MST: 3800363600) đã chứng minh được năng lực toàn diện khi "vượt ải" mọi tiêu chí từ hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật đến tài chính. Ngày 22/5/2026, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Minh Hưng - Tô Duy Cầm đã ký Quyết định số 83/QĐ-VP, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Hoàng Lân trúng thầu với giá 8.982.866.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. Mức giá này giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 2,77% so với giá dự toán ban đầu.

Quyết định số 83/QĐ-VP, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. (Nguồn MSC)

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Hoàng Lân (có địa chỉ trụ sở tại số nhà 28, tổ 1, ấp 1, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai) là một nhà thầu có bề dày kinh nghiệm tại địa phương. Doanh nghiệp này từng tham gia 77 gói thầu, trong đó trúng 72 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt hơn 316 tỷ đồng. Các đối tác thường xuyên của công ty bao gồm nhiều đơn vị uy tín như Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Bình Phước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Chơn Thành (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính), và Công ty Cổ phần Tư vấn Tổng hợp số 1. Tỷ lệ trúng thầu cao cùng khối lượng công việc lớn phản ánh năng lực thi công ổn định và khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe của hệ thống đấu thầu quốc gia.

Nhìn nhận về quá trình lựa chọn nhà thầu tại dự án này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Việc tổ chuyên gia rà soát kỹ lưỡng và đánh giá trượt đối với những hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh nguồn gốc vật tư, thiếu biện pháp thi công an toàn và cam kết bảo vệ môi trường là hoàn toàn chính xác. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật. Một gói thầu xây lắp giao thông không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về giá mà còn phải giải quyết triệt để các bài toán về vật liệu, phương án đổ thải và an toàn giao thông trong suốt 180 ngày thi công. Sự nghiêm minh trong khâu chấm thầu chính là chốt chặn quan trọng nhất để hiện thực hóa nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình".

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

Công tác quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư công tại chính quyền địa phương cấp cơ sở luôn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ, minh bạch nhằm tối ưu hóa hiệu quả chi tiêu trên từng đồng vốn ngân sách. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh qua mạng được xem là giải pháp căn cơ để kích thích tính đối kháng về giá giữa các doanh nghiệp, từ đó mang lại tỷ lệ tiết kiệm cao cho công quỹ.

Diễn biến tại gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông vừa hoàn thành do Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Minh làm chủ đầu tư đang thu hút sự quan tâm khi biên độ chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu đạt tỷ lệ khá khiêm tốn, chưa đầy 1%.

Cụ thể, ngày 20/05/2026, Giám đốc Ban quản lý dự án xã Bác Ái đã ký Quyết định số 155/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp trụ sở thôn Suối Rớ. Theo nội dung quyết định này, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng Phát Gia Bảo. Giá trúng thầu công bố chính thức là 2.114.786.074 đồng, bằng đúng với giá đề nghị thương thảo trúng thầu được thiết lập trước đó.

