Trúng nhiều gói thầu cung cấp vật tư ngành nước, năng lực Công ty N.T.P ra sao?

Trong bức tranh sôi động của thị trường đấu thầu Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cấp thoát nước, Công ty TNHH Thương mại N.T.P (N.T.P) nổi lên như một hiện tượng đáng chú ý. Với tần suất trúng thầu dày đặc và giá trị các gói thầu lên tới hàng trăm tỷ đồng, N.T.P không chỉ khẳng định vị thế vững chắc của mình mà còn là một điển hình cho thấy sự chuyển mình của quy trình đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng, câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực sự và hiệu quả tối ưu của vẫn là một vấn đề cần được phân tích sâu sắc.

Năng lực vượt trội thể hiện qua những con số

Được thành lập từ năm 1999, Công ty TNHH Thương mại N.T.P có trụ sở tại Phường Hòa Hưng, TP HCM. Với hơn hai thập kỷ hoạt động, Công ty N.T.P đã xây dựng một hồ sơ năng lực đáng nể, thể hiện qua số liệu tổng hợp các gói thầu mà doanh nghiệp này đã tham gia.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty N.T.P được phê duyệt tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào năm 2016, và từ đó đến nay, Công ty đã tham gia tổng cộng 136 gói thầu, một con số cho thấy sự hiện diện rộng khắp của công ty trên thị trường. Điều ấn tượng hơn là tỷ lệ thành công: N.T.P đã trúng tới 123 gói thầu, đạt tỷ lệ gần 90%. Trong khi đó, chỉ có 8 gói bị trượt, 3 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 95.54%. Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty N.T.P đã trúng lên tới con số hơn 312 tỷ đồng.

Nền tảng tài chính của Công ty N.T.P cũng được thể hiện rõ qua giá trị tài sản ròng năm 2023 đạt trên 248 tỷ đồng và doanh thu bình quân hằng năm (từ 2021 – 2023, không bao gồm VAT) lên tới trên 274 tỷ đồng, vượt xa các yêu cầu tối thiểu về tài chính trong nhiều gói thầu.

Công ty N.T.P không chỉ thành công về số lượng mà còn cho thấy khả năng duy trì mối quan hệ đối tác bền vững với các đơn vị cấp thoát nước lớn trên cả nước. Đơn cử, tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, N.T.P đã trúng 13/13 gói thầu đã tham gia, với tổng giá trị trúng thầu lên đến trên 49 tỷ đồng.

Tương tự, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, N.T.P cũng đã trúng 33/34 gói thầu (01 gói đang chờ kết quả), với tổng giá trị trên 52 tỷ đồng. Tại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, N.T.P trúng 10/11 gói thầu với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng. Tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Công ty N.T.P trúng 9/9 gói thầu, tổng giá trị trên 16 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy N.T.P là một đối tác chiến lược và đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng vật tư ngành nước.

Thách thức về tính cạnh tranh và minh bạch

Bên cạnh những thành công đến từ các số liệu, việc Công ty N.T.P thường xuyên trúng thầu, đặc biệt trong các gói chỉ có một hoặc rất ít nhà thầu tham gia, đã và đang đặt ra những vấn đề cần được nhìn nhận một cách khách quan về mức độ cạnh tranh và hiệu quả của các gói thầu.

Điển hình là "cú đúp" gần đây vào ngày 07/7/2025, khi Công ty N.T.P cùng lúc trúng hai gói thầu lớn. Trong đó, Gói "Mua sắm vật tư vô nước mới và thay thế đồng hồ định kỳ 6 tháng cuối năm 2025" của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (giá gói thầu 9,868 tỷ đồng) chỉ có duy nhất Công ty N.T.P tham dự và trúng thầu với giá 9,197 tỷ đồng, tiết kiệm 6,8%.

Còn gói thầu "Cung cấp van, phụ kiện, thiết bị truyền dữ liệu (data logger) phục vụ công tác lắp đặt, sửa chữa đồng hồ nước DN15mm và theo dõi lưu lượng, áp lực trên mạng lưới cấp nước năm 2025" do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm chủ đầu tư, Công ty N.T.P đã đưa ra mức giá 3,188 tỷ đồng và trúng thầu (tiết kiệm hơn 7 triệu đồng, tương đương khoảng 0,23% so với giá gói thầu là 3,196 tỷ đồng), trong bối cảnh chỉ phải cạnh tranh với đối thủ duy nhất là Công ty TNHH Thương mại Ngọc Ni có giá dự thầu 3,308 tỷ đồng.

Tương tự, một điển hình khác gần đây là gói "Mua sắm đồng hồ thông minh" cũng của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (giá gói thầu 6,458 tỷ đồng) cũng chỉ có 1 nhà thầu duy nhất là Công ty N.T.P tham dự và trúng thầu với giá 6,006 tỷ đồng, tiết kiệm 7%. (Quyết định phê duyệt KQLCNT số KQ2500097595_2504141354 ngày 14/4/2025).

Hay trước đó một vài ví dụ khác như gói "Mua sắm hàng hóa" (vật tư thay thế đồng hồ định kỳ năm 2024 tại khu vực Gò Đen và DMA4 Tân An) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, cũng chỉ có 1 nhà thầu là N.T.P tham dự và trúng thầu với giá 1,926 tỷ đồng, tiết kiệm 9,3%. Ngay cả gói thầu "Mua sắm vật tư vô nước mới" (bổ sung vật tư quý 4 năm 2024) của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, N.T.P cũng là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng với giá 1,712 tỷ đồng, tiết kiệm 7%.

Tại một Chủ đầu tư “quen” khác là Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, câu chuyện tương tự cũng thường xuyên diễn ra. Lấy điển hình gói thầu gần nhất mà Công ty N.T.P trúng thầu tại đây, bằng hình thức “đấu thầu trực tiếp” không qua mạng, cũng chỉ có duy nhất N.T.P dự thầu và trúng gói thầu “Mua sắm Logger” thuộc dự án “Mua sắm Logger – Năm 2025” vào ngày 9/6/2025 với giá 721 triệu đồng (đúng bằng với giá gói thầu: 721 triệu đồng)

Trích quyết định 3662/QĐ-CNCL của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn cho Công ty N.T.P trúng thầu gói thầu “Mua sắm Logger” (Nguồn MSC)

Một ghi nhận đáng chú ý khác là sự xuất hiện thường xuyên của Công ty TNHH Thương mại Ngọc Ni (Công ty Ngọc Ni) như là đối thủ duy nhất của N.T.P trong một số gói thầu có hai nhà thầu tham dự. Trong các trường hợp này, N.T.P luôn là bên thắng cuộc với giá dự thầu thấp hơn. Ví dụ, gần nhất là gói "Cung cấp van, phụ kiện, thiết bị truyền dữ liệu..." tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã nói trên; hoặc như Trong gói thầu "Mua sắm vật tư vô nước mới 6 tháng đầu năm 2025" của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, chỉ có 2 nhà thầu tham dự, N.T.P trúng với giá 5,143 tỷ đồng, tiết kiệm 7,1%. Công ty Ngọc Ni dự thầu với giá 5,320 tỷ đồng và trượt thầu.

Tương tự, gói "Mua sắm đồng hồ" năm 2024 của XNCN Tân An, cũng do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An làm chủ đầu tư, Công ty N.T.P trúng thầu với giá 1,080 tỷ đồng so với giá gói thầu 1,162 tỷ đồng , tiết kiệm 7%. Công ty Ngọc Ni dự thầu với giá 1,200 tỷ đồng – cao hơn cả giá gói thầu.

Trích Báo cáo đánh giá HSDT gói thầu Mua sắm đồng hồ, Dự án "Mua sắm vật tư phục vụ công tác thay thế đồng hồ năm 2024 của XNCN Tân An". Giá dự thầu của Công ty Ngọc Ni cao hơn cả giá gói thầu. (Nguồn MSC)

Có thể thấy, mặc dù đấu thầu qua mạng được thiết kế để tăng cường tính minh bạch và công bằng, nhưng số lượng nhà thầu tham gia thấp trong một số trường hợp có thể làm giảm hiệu quả cạnh tranh về giá, vốn là một trong những mục tiêu chính của đấu thầu. Khi áp lực cạnh tranh không đủ lớn, giá trúng thầu có thể chưa phản ánh đúng mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Điều này đặt ra câu hỏi về tính hấp dẫn của các gói thầu, liệu có những yêu cầu quá chuyên biệt, quy mô nhỏ, hay các rào cản vô hình nào đó khiến các doanh nghiệp khác ít mặn mà tham gia.