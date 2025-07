Công ty N.T.P trúng liền 2 gói vật tư ngành nước trong ngày

Theo các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cùng ngày 07/7/2025, Công ty TNHH Thương mại N.T.P (Công ty N.T.P) đã được xướng tên ở hai gói thầu mua sắm có giá trị trong lĩnh vực cung cấp vật tư cho ngành nước. Tổng giá trị trúng thầu của Công ty N.T.P từ hai gói này đạt con số ấn tượng 12,385 tỷ đồng. Cụ thể:

Gói thầu thứ nhất do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An làm chủ đầu tư: "Mua sắm vật tư vô nước mới và thay thế đồng hồ định kỳ 6 tháng cuối năm 2025"; thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên, và được Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An phê duyệt KHLCNT tại quyết định số 1239/QĐ-CNLA ngày 26/5/2025.

Gói thầu có giá được duyệt là 9,868 tỷ đồng. Công ty N.T.P đã trúng thầu với giá 9,197 tỷ đồng, mang lại khoản tiết kiệm 671 triệu đồng cho ngân sách, tương đương khoảng 6,8%. (Theo quyết định Phê duyệt KQLCNT số 1514/QĐ-CNLA ngày 7/7/2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An)

Trích quyết định số 1514/QĐ-CNLA phê duyệt cho Công ty N.T.P trúng gói thầu “Mua sắm vật tư vô nước mới và thay thế đồng hồ định kỳ 6 tháng cuối năm 2025” của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (Nguồn MSC)

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhưng chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự là Công ty N.T.P. Mặc dù đạt được tỷ lệ tiết kiệm tương đối, việc thiếu vắng sự cạnh tranh từ các nhà thầu khác có thể đặt ra câu hỏi về tính hấp dẫn của gói thầu hoặc khả năng tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp trong ngành. (Gói thầu được thời thầu từ ngày 16/6 – 25/6/2025, sau đó gia hạn mở thầu đến 30/6/2025 nhưng vẫn chỉ có 01 nhà thầu tham gia)

Gói thầu thứ hai do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm chủ đầu tư: "Cung cấp van, phụ kiện, thiết bị truyền dữ liệu (data logger) phục vụ công tác lắp đặt, sửa chữa đồng hồ nước DN15mm và theo dõi lưu lượng, áp lực trên mạng lưới cấp nước năm 2025". Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên, và được Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre phê duyệt KHLCNT tại quyết định số 79/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2025.

Gói thầu có giá được duyệt là 3,196 tỷ đồng; được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng từ ngày 10/5/2025 đến ngày 26/5/2025 (đã được gia hạn thời điểm đóng thầu 01 lần để tạo điều kiện cho có thêm nhà thầu tham dự).

Trích quyết định số 174/QĐ-HĐQT phê duyệt cho Công ty N.T.P trúng Gói thầu “Cung cấp van, phụ kiện, thiết bị truyền dữ liệu (data logger) phục vụ công tác lắp đặt, sửa chữa đồng hồ nước DN15mm và theo dõi lưu lượng, áp lực trên mạng lưới cấp nước năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (Nguồn MSC)

Có thể thấy, việc Công ty N.T.P "thắng lớn" 02 gói thầu trong cùng một ngày là một tín hiệu khẳng định năng lực của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các yêu cầu của ngành cấp thoát nước.