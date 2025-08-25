Khởi tố 39 dân chơi sử dụng trái phép chất ma tuý ở Quảng Trị

Liên quan vụ “đột kích” 2 tụ điểm ăn chơi ở phường Nam Đông Hà, Công an Quảng Trị đã khởi tố 39 bị can để điều tra tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 25/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 12 vụ án hình sự, khởi tố 39 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, vào lúc 23h45, ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Đông Hà, phường Đông Hà đã “đột kích” 2 tụ điểm ăn chơi là Nhà hàng Nonstop (số 50 Bùi Thị Xuân, phường Nam Đông Hà) và Vũ trường Victory (số 79 Trương Công Kỉnh, phường Nam Đông Hà).

Lực lượng Công an "đột kích" 2 tụ điểm ăn chơi ở hường Nam Đông Hà. Ảnh: CACC.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 262 đối tượng đang vui chơi tại 46 bàn. Kết quả test nhanh cho thấy 146 người dương tính với ma túy ketamine, trong đó có 128 người thường trú tại Quảng Trị và 28 người ngoại tỉnh; gồm 17 nhân viên phục vụ và 129 khách.

Đáng chú ý, tại hiện trường, công an xác định 12 bàn có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy (7 bàn ở Nonstop, 5 bàn ở Victory). Tang vật thu giữ gồm bóng cười, bình khí nén chứa N₂O, nhiều chất bột màu trắng nghi ma túy cùng các dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tài liệu liên quan.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 39 đối tượng (21 tại Nonstop, 18 tại Victory) và bắt khẩn cấp 1 đối tượng khác về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, 17 đối tượng được trả tự do sau khi xác định chỉ tham gia sử dụng.

Ngoài ra, 107 đối tượng khác bị xử phạt vi phạm hành chính và được bàn giao cho công an địa phương nơi cư trú để lập hồ sơ quản lý.

Kết quả giám định mẫu vật thu giữ tại hiện trường cho thấy chất tinh thể màu trắng chính là ma túy ketamine.

Hiện, các vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

