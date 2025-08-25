Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 39 dân chơi sử dụng trái phép chất ma tuý ở Quảng Trị

Liên quan vụ “đột kích” 2 tụ điểm ăn chơi ở phường Nam Đông Hà, Công an Quảng Trị đã khởi tố 39 bị can để điều tra tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hạo Nhiên

Ngày 25/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 12 vụ án hình sự, khởi tố 39 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, vào lúc 23h45, ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Đông Hà, phường Đông Hà đã “đột kích” 2 tụ điểm ăn chơi là Nhà hàng Nonstop (số 50 Bùi Thị Xuân, phường Nam Đông Hà) và Vũ trường Victory (số 79 Trương Công Kỉnh, phường Nam Đông Hà).

tran-khoi-copy.jpg
Lực lượng Công an "đột kích" 2 tụ điểm ăn chơi ở hường Nam Đông Hà. Ảnh: CACC.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 262 đối tượng đang vui chơi tại 46 bàn. Kết quả test nhanh cho thấy 146 người dương tính với ma túy ketamine, trong đó có 128 người thường trú tại Quảng Trị và 28 người ngoại tỉnh; gồm 17 nhân viên phục vụ và 129 khách.

Đáng chú ý, tại hiện trường, công an xác định 12 bàn có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy (7 bàn ở Nonstop, 5 bàn ở Victory). Tang vật thu giữ gồm bóng cười, bình khí nén chứa N₂O, nhiều chất bột màu trắng nghi ma túy cùng các dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tài liệu liên quan.

img-9319-1068x712.jpg
“Đột kích” 2 tụ điểm ăn chơi, phát hiện 145 dân chơi dương tính với ma túy

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 39 đối tượng (21 tại Nonstop, 18 tại Victory) và bắt khẩn cấp 1 đối tượng khác về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, 17 đối tượng được trả tự do sau khi xác định chỉ tham gia sử dụng.

Ngoài ra, 107 đối tượng khác bị xử phạt vi phạm hành chính và được bàn giao cho công an địa phương nơi cư trú để lập hồ sơ quản lý.

Kết quả giám định mẫu vật thu giữ tại hiện trường cho thấy chất tinh thể màu trắng chính là ma túy ketamine.

Hiện, các vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Khởi tố #đối tượng #sử dụng #ma tuý #Công an Quảng Trị #tụ điểm

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 3kg ma tuý đá ở Lâm Đồng

Đang vận chuyển hơn 3kg ma tuý đá đi tiêu thụ, Giàng Seo Hoà đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Giàng Seo Hòa để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

1.jpg
Giàng Seo Hoà cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Bóc gỡ đường dây vận chuyển ma tuý “khủng” xuyên biên giới

Đang vận chuyển thuê hơn 45 kg ma tuý từ Lào về Việt Nam, đối tượng Trần Văn Nam đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 23/7, thông tin từ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án HT 725, bắt 1 đối tượng, thu giữ hơn 45 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng quân dụng và nhiều tang vật khác.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 17/7/2025, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (thuộc Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm BĐBP), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Nam (SN 1996, trú tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng chiếc xe ô tô mang BKS: 63A-188.47 di chuyển từ hướng Lào về Việt Nam qua cửa khẩu có hành vi vận chuyển số lượng ma túy cực lớn.

Xem chi tiết

Xã hội

“Đột kích” 2 tụ điểm ăn chơi, phát hiện 145 dân chơi dương tính với ma túy

Hàng trăm cảnh sát bất ngờ “đột kích” vào 2 tụ điểm ăn chơi ở phường Nam Đồng Hà (Quảng Trị), qua đó phát hiện 145 người dương tính với ma túy.

Ngày 17/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện 145 người có kết quả dương tính với ma túy tại Nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory.

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 16/08, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Nam Đông Hà, phường Đông Hà đồng loạt kiểm tra đối với 02 cơ sở gồm: Nhà hàng Nonstop (số 60 đường Bùi Thị Xuân phường Nam Đông Hà) và vũ trường Victory (số 79 đường Trương Công Kĩnh thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão

Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão

Sau khi tỉnh Quảng Ninh ra lệnh dừng các hoạt động tàu thuyền trên biển bởi ảnh hưởng của bão số 5, các tàu thuyền đã chủ động về gần bờ và các khu neo đậu để tránh trú bão. Lực lượng biên phòng bố trí tàu canh gác và thông báo diễn biến bão cùng với kêu gọi các tàu thuyền chằng chống và có biện pháp đảm bảo an toàn.

Đêm không ngủ của người dân vùng tâm bão số 5

Đêm không ngủ của người dân vùng tâm bão số 5

Trằn trọc, âu lo và cả sự lặng im nén đợi… người dân miệt biển xã Diễn Châu (Nghệ An) trải qua nhiều cảm xúc trong một đêm thức trắng đón bão tại nơi sơ tán. Ngoài kia, biển đang dần cuộn sóng dữ dội, gió cũng đã bắt đầu gầm gào.