Trục xuất 2 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hai đối tượng có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản tại Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị bắt giữ và trục xuất về nước.

Ngày 13/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Cao Bằng) trao trả 02 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đặc biệt, 02 đối tượng trên có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản tại Trung Quốc.

Trước đó, ngày 02/9, Công an xã Trường Ninh, (Quảng Trị) phát hiện và bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 02 người có quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ chứng minh quá trình xuất nhập cảnh, gồm: Fu Feng (SN 1991), trú tại Giang Tây, Trung Quốc và Chen Guanghai (SN 1985), trú tại Quý Châu, Trung Quốc.

Hai đối tượng người Trung Quốc được trục xuất về nước.

Qua xác minh, 02 đối tượng này được các đối tượng trong và ngoài nước đưa từ thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm.

Khi đi qua địa phận xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, 02 đối tượng trên đã bỏ trốn do sợ bị lừa đưa sang Campuchia.

Qua đấu tranh, Chen Guanghai khai nhận từng có 04 tiền án, Fu Feng khai nhận từng có 02 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản tại Trung Quốc.

Ngay sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị đã xử phạt 02 đối tượng trên về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung Trục xuất theo quy định.

Ngày 11/9, tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh trao trả 02 đối tượng trên về nước theo đúng quy định.

