Lâm Đồng tiếp nhận 31 công dân bị Campuchia trục xuất

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tiếp nhận 31 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh).

Ngày 17/8, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 31 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) và đưa về địa phương an toàn.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) tiếp nhận 31 công dân (11 nữ và 20 nam) do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Các công dân được tiếp nhận về nước an toàn.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xác minh nhân thân, hỗ trợ y tế và làm các thủ tục cần thiết để đưa trở về địa phương.

Tại cơ quan Công an, các công dân khai nhận làm việc tại khu “Casino Hotel Xa Mát” cách cửa khẩu quốc tế Xa Mát khoảng 500m. Tại đây, các trường hợp này không được sử dụng điện thoại cá nhân, bị nhân viên an ninh theo dõi, kiểm soát thường xuyên.

Ngày 18/7, trong lúc ăn cơm tại khu vực bếp ăn chung thì bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

