Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lâm Đồng tiếp nhận 31 công dân bị Campuchia trục xuất

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tiếp nhận 31 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh).

Hạo Nhiên

Ngày 17/8, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 31 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) và đưa về địa phương an toàn.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) tiếp nhận 31 công dân (11 nữ và 20 nam) do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

31-cong-dan-duoc-dua-ve-qua-cua-cau-xa-mat.jpg
Các công dân được tiếp nhận về nước an toàn.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xác minh nhân thân, hỗ trợ y tế và làm các thủ tục cần thiết để đưa trở về địa phương.

Tại cơ quan Công an, các công dân khai nhận làm việc tại khu “Casino Hotel Xa Mát” cách cửa khẩu quốc tế Xa Mát khoảng 500m. Tại đây, các trường hợp này không được sử dụng điện thoại cá nhân, bị nhân viên an ninh theo dõi, kiểm soát thường xuyên.

Ngày 18/7, trong lúc ăn cơm tại khu vực bếp ăn chung thì bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

>>> Mời độc giả xem thêm video tiếp nhận 38 công dân từ Campuchia về nước.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)
#Công an Lâm Đồng #tiếp nhận #công dân #Campuchia #trục xuất #Cửa khẩu quốc tế Xa Mát

Bài liên quan

Xã hội

Phối hợp tiếp nhận 8 công dân Hà Tĩnh bị Campuchia trục xuất

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp tiếp nhận 8 công dân bị Campuchia trục xuất qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh).

Ngày 12/8, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 8 công dân Hà Tĩnh bị Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh).

cong-dan-1-zgvh.jpg
Các công dân được tiếp nhận về nước an toàn.
Xem chi tiết

Quảng Nam: Trục xuất người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Lực lượng chức năng Quảng Nam đã phát hiện và trục xuất - Fan Wanglei (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 16/12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) tiến hành trục xuất và bàn giao đối tượng Fan Wanglei (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc).

Quang Nam: Truc xuat nguoi dan ong Trung Quoc nhap canh trai phep
Trục xuất đối tượng Fan Wanglei nhập cảnh trái phép (ảnh CA) 
Xem chi tiết

Mỹ trục xuất gần 400 người nhập cư bất hợp pháp đến Guatemala

Viện Di cư Quốc gia Guatemala (IGM) hôm qua (08/11) thông báo 2 chuyến bay chở 394 người di cư bị Mỹ trục xuất đã hạ cánh an toàn tại Guatemala vào tối qua (theo giờ địa phương).

Những người di cư bị trục xuất trước đó chủ yếu bị mắc kẹt tại biên giới Mỹ-Mexico, sẽ được Viện Di trú Guatemala hỗ trợ xử lý hồ sơ và giúp người di cư tái hòa nhập với cộng đồng ban đầu của họ.

Trong khi xếp hàng dài chờ đăng ký tại Guatemala, những người di cư bày tỏ hy vọng Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump sẽ tạo cơ hội cho họ trở về Mỹ bằng thị thực lao động tạm thời:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới