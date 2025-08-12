Phối hợp tiếp nhận 8 công dân Hà Tĩnh bị Campuchia trục xuất

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp tiếp nhận 8 công dân bị Campuchia trục xuất qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh).

Ngày 12/8, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 8 công dân Hà Tĩnh bị Campuchia trục xuất, trao trả qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh).

Các công dân được tiếp nhận về nước an toàn.

Được biết, đây là 8 người trong tổng số 352 công dân Việt Nam bị phía Campuchia trục xuất. Việc tiếp nhận được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Hiện, các công dân đã được bàn giao cho chính quyền địa phương, sức khỏe ổn định.

