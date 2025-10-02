Hà Nội

Xã hội

Trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tiếp

Công chức, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày trong dịp Tết và nghỉ thêm 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Thiên Tuấn

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán, lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động thuộc khối doanh nghiệp.

top-15-dia-diem-choi-tet-nguyen-dan-o-ha-noi-5afa8f1ab2b64a4a87f29b8c97f3c301.jpg

Đối với cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Trong đó, công chức sẽ được nghỉ 5 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Đồng thời, nhóm này được đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 từ thứ bảy, ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Như vậy, ngoài 5 ngày nghỉ theo Bộ luật Lao động, cán bộ, công chức nghỉ thêm 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với người lao động, căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp.

Bộ Nội vụ gợi ý doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Doanh nghiệp cần thông báo phương án nghỉ Tết cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời cũng khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

