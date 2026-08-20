Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển?

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển.

AP đưa tin, Quân đội Hàn Quốc ngày 20/8 cho biết, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo các vụ phóng này diễn ra từ khu vực thủ đô của Triều Tiên. Quân đội cho biết, các tên lửa được phóng về phía vùng biển phía đông của Triều Tiên.

Hình ảnh về một vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu khu trục Choe Hyon ở Triều Tiên ngày 10/3/2026. Ảnh: KCNA/KNS/AP.

Trước đó, Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo ra biển hôm 20/8, chỉ một ngày sau khi Triều Tiên thể hiện sự không quan tâm trước quyết định của Mỹ về việc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc - động thái vốn được cho là nhằm nối lại ngoại giao.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản xác nhận đã phát hiện vụ phóng nghi vấn nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Vào ngày 19/8, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cho biết họ sẽ thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield kéo dài 11 ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã chỉ đạo Lầu Năm Góc “giảm đáng kể” quy mô các cuộc tập trận này, ngay trước khi chúng bắt đầu vào ngày 17/8. Ông Trump viện dẫn mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

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