Triệu Quang Phục và nghệ thuật chiến tranh du kích ở đầm Dạ Trạch

Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nghệ thuật lấy yếu thắng mạnh thường được nhắc đến qua những chiến công của Trần Hưng Đạo, Lê Lợi hay Quang Trung. Tuy nhiên, từ rất sớm, vào thế kỷ VI, một vị tướng của nước Vạn Xuân đã vận dụng thành công hình thức chiến tranh linh hoạt dựa vào địa hình tự nhiên để chống lại đội quân hùng mạnh hơn nhiều lần. Đó là Triệu Quang Phục, người về sau xưng là Triệu Việt Vương. Những năm tháng chiến đấu tại đầm Dạ Trạch đã để lại một trong những ví dụ sớm nhất về nghệ thuật chiến tranh du kích trong lịch sử Việt Nam.

​Đầm Dạ Trạch- căn cứ kháng chiến của Triệu Quang Phục

Ngược dòng lịch sử Triệu Quang Phục là con của Triệu Túc, một hào trưởng có thế lực ở vùng Chu Diên. Khi Lý Bí phát động cuộc khởi nghĩa chống nhà Lương năm 542, Triệu Túc và Triệu Quang Phục đã tham gia ngay từ đầu và trở thành những cộng sự quan trọng của nhà lãnh đạo họ Lý. Sau khi Lý Bí lên ngôi và trở thành vua Lý Nam Đế năm 544, Triệu Quang Phục tiếp tục giữ vai trò tướng lĩnh chủ chốt trong công cuộc bảo vệ nền độc lập non trẻ của nước Vạn Xuân.

Năm 545, nhà Lương quyết định mở cuộc phản công quy mô lớn nhằm tái chiếm Giao Châu. Danh tướng Trần Bá Tiên được giao chỉ huy chiến dịch. Trước sức mạnh của quân Lương, lực lượng Vạn Xuân liên tiếp gặp khó khăn. Lý Nam Đế phải rút lui về vùng núi để bảo toàn lực lượng. Trong hoàn cảnh đầy nguy cấp đó, Triệu Quang Phục được giao trọng trách tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến.

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Thay vì đối đầu trực diện với quân địch có quân số đông và trang bị vượt trội, Triệu Quang Phục lựa chọn một chiến lược hoàn toàn khác. Ông đưa quân đến đầm Dạ Trạch, một vùng đất ngập nước rộng lớn thuộc khu vực Hưng Yên ngày nay. Đây là một quyết định mang tính chiến lược thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về địa hình và nghệ thuật quân sự.

Đầm Dạ Trạch thời bấy giờ là một vùng lau sậy, đầm lầy và sông ngòi chằng chịt. Đường đi rất phức tạp, nhiều nơi chỉ có người địa phương mới thông thuộc. Những cánh đồng ngập nước xen lẫn các gò đất cao tạo thành vô số nơi ẩn náu tự nhiên. Đối với một đạo quân viễn chinh từ phương Bắc, đây là môi trường tác chiến vô cùng bất lợi.

Triệu Quang Phục đã biến toàn bộ đầm Dạ Trạch thành một căn cứ kháng chiến khổng lồ. Ban ngày, quân Vạn Xuân ẩn mình trong các bãi lau sậy, các gò đất hoặc những khu vực khó tiếp cận. Họ tránh mọi cuộc giao chiến lớn với quân Lương. Khi màn đêm buông xuống, các đội quân nhỏ bất ngờ xuất kích, tập kích doanh trại địch, cướp lương thực, phá hủy phương tiện vận chuyển rồi nhanh chóng rút lui trước khi đối phương kịp phản ứng.

Lối đánh này khiến quân Lương rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Họ không thể tìm thấy lực lượng chủ lực của đối phương để tiêu diệt, nhưng liên tục bị quấy rối và tổn thất. Các tuyến tiếp tế thường xuyên bị uy hiếp. Binh lính phải sống trong trạng thái căng thẳng vì không biết cuộc tập kích có thể xảy ra vào lúc nào. Địa hình đầm lầy cũng làm giảm đáng kể hiệu quả của kỵ binh và các đội hình chiến đấu truyền thống.

Kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh nhân dân

Một trong những điểm nổi bật trong nghệ thuật quân sự của Triệu Quang Phục là khả năng kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh nhân dân. Người dân địa phương đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp lương thực, thông tin và hỗ trợ lực lượng kháng chiến. Nhờ sự giúp đỡ ấy, quân Vạn Xuân có thể tồn tại trong điều kiện vô cùng gian khổ suốt nhiều năm liền.

Sử sách và truyền thuyết dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện về cuộc sống của nghĩa quân trong đầm Dạ Trạch. Các chiến binh thường tận dụng sản vật tự nhiên để duy trì lực lượng. Họ di chuyển bằng thuyền nhỏ, thuộc lòng từng lạch nước, từng bãi lau. Điều đó giúp họ có thể xuất hiện bất ngờ ở bất cứ đâu rồi nhanh chóng biến mất trong vùng đầm lầy rộng lớn.

Chiến lược của Triệu Quang Phục phản ánh tư duy quân sự rất hiện đại. Thay vì tập trung vào việc giữ thành hay bảo vệ lãnh thổ cố định, ông chú trọng bảo toàn lực lượng và làm tiêu hao sinh lực đối phương. Đây chính là nguyên tắc cơ bản của chiến tranh du kích mà nhiều thế kỷ sau vẫn được vận dụng trong lịch sử quân sự Việt Nam.

Bước ngoặt xuất hiện khi tình hình chính trị trong nội bộ nhà Lương có nhiều biến động. Trong khi đó, quân Lương tại Giao Châu ngày càng suy yếu sau nhiều năm chiến đấu trong điều kiện khó khăn. Nắm bắt thời cơ, Triệu Quang Phục chuyển từ thế phòng ngự sang phản công. Nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi và từng bước khôi phục quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất.

Sau khi đánh bại lực lượng nhà Lương còn lại, Triệu Quang Phục lên ngôi vua, sử gọi là Triệu Việt Vương. Thành công lớn nhất của ông không chỉ nằm ở việc khôi phục nền độc lập cho Vạn Xuân mà còn ở việc để lại một di sản quân sự đặc sắc. Cuộc kháng chiến tại đầm Dạ Trạch đã chứng minh rằng một dân tộc nhỏ vẫn có thể chống lại một đế chế hùng mạnh nếu biết tận dụng địa hình, phát huy sức mạnh nhân dân và lựa chọn phương thức chiến đấu phù hợp.

Ngày nay, đầm Dạ Trạch không còn giữ nguyên diện mạo như cách đây gần 1.500 năm, nhưng tên tuổi Triệu Quang Phục vẫn gắn liền với vùng đất này. Ông được nhân dân tôn kính như một vị anh hùng dân tộc, người đã biến đầm lầy thành pháo đài và biến những cuộc tập kích nhỏ thành chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh. Từ góc nhìn lịch sử quân sự, nghệ thuật chiến tranh du kích ở đầm Dạ Trạch không chỉ là một chiến công của riêng Triệu Quang Phục mà còn là một trong những nền tảng đầu tiên của truyền thống quân sự Việt Nam.

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Tài liệu tham khảo:

Đại Việt sử ký toàn thư / Ngô Sĩ Liên.

Việt sử giai thoại / Nguyễn Khắc Thuần.

Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim.