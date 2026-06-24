Mưa sao băng khó đoán sẽ bùng nổ rực rỡ trên bầu trời tuần này

Theo dự đoán của các chuyên gia, mưa sao băng Bootids sẽ có thể đạt cực đại trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 27/6.

Mưa sao băng Bootids nổi tiếng là khó đoán và có lịch sử bùng phát bất ngờ. Vậy nên, các nhà khoa học không thể tính toán ra ngày chính xác cho giai đoạn cực đại của nó. Mới đây, Hiệp hội Thiên văn Mỹ dự đoán mưa sao băng Bootids năm nay sẽ đạt cực đại vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 27/6. Vào thời điểm cực đại của trận mưa sao băng June Bootids, mọi người có thể quan sát khoảng 100 ngôi sao băng mỗi giờ.

Hầu hết các năm, trận mưa sao băng Bootids chỉ tạo ra một vài sao băng mỗi giờ. Tuy nhiên, đôi khi nó lại bùng nổ thành một màn trình diễn bất ngờ.

Vào năm 1998, những người quan sát bầu trời đã được chiêm ngưỡng một trận mưa sao băng Bootids tuyệt đẹp với số lượng lên đến 100 sao băng mỗi giờ. Trong khi đó, một trận mưa sao băng June Bootids diễn ra vào năm 2004 ước tính có khoảng 20 - 50 sao băng mỗi giờ.

Mưa sao băng Bootids có thể đạt cực đại trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 27/6. Ảnh minh họa: Ercin Erturk—Anadolu/Getty Images.

Để có cơ hội tốt nhất quan sát mưa sao băng Bootids, các nhà thiên văn khuyên mọi người hãy đến một địa điểm tối, tránh xa ánh đèn thành phố nếu có thể. Tâm điểm của trận mưa sao băng này - điểm mà từ đó các sao băng dường như xuất phát nằm trong chòm sao Boötes (Mục Phu), nằm trên cao ở bầu trời phía Tây và Tây Nam vào buổi tối đối với những người quan sát ở bán cầu Bắc.

Mặc dù điểm tỏa sáng có thể giúp bạn nhận dạng sao băng Bootids, nhưng bạn không nên nhìn trực tiếp vào nó. Thay vào đó, hãy tìm một vị trí thoải mái với tầm nhìn rộng ra bầu trời và để mắt bạn thích nghi với bóng tối trong ít nhất 20 phút. Sao băng thường dễ phát hiện hơn khi bạn quan sát một vùng trời rộng lớn.

Theo các khoa học, mưa sao băng Bootids có nguồn gốc từ sao chổi 7P/Pons-Winnecke. Nó được các nhà thiên văn học phát hiện lần đầu tiên vào năm 1916. Do đó, tính đến năm 2026, trận mưa sao băng Bootids đã có lịch sử quan sát là 110 năm.