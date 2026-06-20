Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn: Chuyện hai vua cùng ở ngôi có 1-0-2 sử Việt

Nhìn lại lịch sử, việc Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn cùng ở ngôi là một hiện tượng đặc biệt trong suốt hơn một nghìn năm quân chủ Việt Nam.

Trong lịch sử quân chủ Việt Nam, hầu hết các triều đại đều duy trì nguyên tắc chỉ có một hoàng đế đứng đầu quốc gia. Tuy nhiên, dưới thời nhà Ngô ở thế kỷ X, đã xuất hiện một trường hợp gần như độc nhất vô nhị: hai anh em là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn cùng ở ngôi vua, cùng điều hành đất nước trong một thời gian nhất định. Sự kiện này phản ánh những biến động chính trị phức tạp của thời kỳ đầu độc lập, đồng thời cho thấy nỗ lực của dòng họ Ngô nhằm duy trì tính chính danh trước nguy cơ chia rẽ quyền lực.

Quyền lực được phân chia linh hoạt giữa hai anh em

Ngược dòng lịch sử, Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn là hai con trai của vua Ngô Quyền, người đã đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 và lập nên nhà Ngô. Sau khi Ngô Quyền qua đời năm 944, ngôi vua lẽ ra thuộc về con trưởng là Ngô Xương Ngập. Tuy nhiên, em vợ của Ngô Quyền là Dương Tam Kha đã lợi dụng tình thế để tiếm quyền. Dương Tam Kha tự xưng là Bình Vương, buộc Ngô Xương Ngập phải chạy trốn để tránh bị sát hại.

Trong khi đó, người em là Ngô Xương Văn được Dương Tam Kha nuôi dưỡng và giữ lại trong triều. Theo các nhà sử học, Dương Tam Kha có thể đã có ý định truyền ngôi cho Ngô Xương Văn nhằm củng cố tính chính danh cho triều đại. Tuy nhiên, đến năm 950, khi được giao chỉ huy quân đội đi dẹp loạn ở vùng Thái Bình, Ngô Xương Văn đã bất ngờ phát động binh biến chống lại Dương Tam Kha. Cuộc đảo chính diễn ra tương đối hòa bình. Dương Tam Kha bị phế truất nhưng không bị giết hoặc ngược đãi, cho thấy ảnh hưởng của đạo lý gia tộc và sự thận trọng của những người cầm quyền lúc bấy giờ.

Sau khi giành lại quyền lực, điều đáng chú ý là Ngô Xương Văn không tự mình độc chiếm ngôi báu. Ông cho người tìm anh trai là Ngô Xương Ngập đang lẩn trốn ở vùng Nam Sách để đón về kinh đô. Khi Ngô Xương Ngập trở về, hai anh em cùng đứng đầu triều đình. Ngô Xương Ngập được tôn làm Thiên Sách Vương, còn Ngô Xương Văn giữ tước hiệu Nam Tấn Vương.

Ảnh minh họa: AI.

Về danh nghĩa, người anh là Ngô Xương Ngập có địa vị cao hơn do là trưởng tử của Ngô Quyền và là người kế vị hợp pháp. Tuy nhiên, thực quyền lại không hoàn toàn nằm trong tay ông. Nhiều sử gia cho rằng quyền lực được phân chia tương đối linh hoạt giữa hai anh em, tùy theo từng lĩnh vực và hoàn cảnh cụ thể. Dẫu vậy, đây vẫn được xem là mô hình “đồng vương” hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam.

Dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam

Tình trạng hai vua cùng ở ngôi phản ánh những khó khăn của đất nước sau khi giành được độc lập. Nhà nước trung ương còn non trẻ, các thế lực địa phương chưa hoàn toàn quy phục, trong khi ảnh hưởng của các dòng họ lớn vẫn rất mạnh. Việc tôn cả hai anh em lên ngôi có thể được xem là giải pháp dung hòa quyền lợi, tránh nguy cơ tranh chấp nội bộ dẫn tới suy yếu triều đình. Đồng thời, cách sắp xếp này cũng khẳng định tính chính danh của dòng họ Ngô sau những năm bị Dương Tam Kha chiếm quyền.

Tuy nhiên, mô hình đồng trị vì không kéo dài được lâu. Khoảng năm 954, Ngô Xương Ngập qua đời. Từ đó, Ngô Xương Văn trở thành người đứng đầu duy nhất của triều đình. Ông tiếp tục nỗ lực duy trì quyền lực trung ương và nhiều lần thân chinh đi dẹp các cuộc nổi loạn của các hào trưởng địa phương.

Dẫu vậy, tình hình đất nước ngày càng bất ổn. Năm 965, trong một trận đánh nhằm trấn áp lực lượng chống đối ở vùng Thái Bình, Ngô Xương Văn bị trúng tên và tử trận. Cái chết của ông đã giáng một đòn mạnh vào nhà Ngô. Người kế tục là Ngô Xương Xí không đủ khả năng kiểm soát tình hình, khiến quyền lực trung ương nhanh chóng tan rã.

Từ đó, đất nước bước vào thời kỳ được gọi là “Loạn 12 sứ quân”, khi nhiều thế lực địa phương nổi lên tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ. Phải đến năm 968, khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất được các sứ quân và lập ra nhà Đinh, tình trạng phân liệt mới chấm dứt.

Nhìn lại lịch sử, việc Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn cùng ở ngôi là một hiện tượng đặc biệt trong suốt hơn một nghìn năm quân chủ Việt Nam. Một số triều đại về sau có trường hợp Thái thượng hoàng và Hoàng đế cùng tồn tại, tiêu biểu như thời Trần, nhưng đó là mối quan hệ giữa cha và con, với địa vị và quyền hạn được quy định khác với trường hợp hai anh em nhà Ngô.

Dù triều đại nhà Ngô tồn tại không dài và cuối cùng không tránh khỏi suy vong, giai đoạn đồng trị vì của Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn vẫn là một dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử Việt Nam. Nó cho thấy sự linh hoạt trong tổ chức quyền lực của thời kỳ đầu độc lập, đồng thời phản ánh những nỗ lực duy trì sự đoàn kết trong hoàng tộc trước những thách thức to lớn của thời đại. Chính vì vậy, câu chuyện hai vua cùng ở ngôi của nhà Ngô vẫn được xem là một trường hợp độc nhất vô nhị, góp phần tạo nên những sắc màu đặc biệt cho lịch sử dân tộc.

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Tài liệu tham khảo:

Đại Việt sử ký toàn thư / Ngô Sĩ Liên.

Khâm định Việt sử Thông giám cương mục / Quốc sử quán triều Nguyễn.

Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim.