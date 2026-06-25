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Kho tri thức

Công dụng khó tin của loài cây màu lạ luôn có trong đĩa rau sống Việt Nam

Giữa vô số loài rau gia vị quen thuộc của châu Á, tía tô nổi bật nhờ sắc lá rực rỡ và hương thơm khó quên.

T.B (tổng hợp)

Tía tô (Perilla frutescens var. crispa), thường được gọi là hay shiso trong tiếng Nhật, là một trong những loài cây gia vị nổi tiếng nhất Đông Á. Có nguồn gốc từ khu vực Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên, loài cây này đã theo chân con người lan rộng khắp Nhật Bản, Việt Nam và nhiều quốc gia khác, trở thành thành phần quen thuộc trong cả ẩm thực lẫn y học cổ truyền.

Ảnh: etsy

Điểm dễ nhận biết nhất của tía tô là những chiếc lá hình tim với mép xoăn nhẹ, có thể mang màu xanh lục tươi hoặc tím đỏ sẫm. Khi vò nhẹ lá trong tay, người ta sẽ cảm nhận được mùi thơm đặc biệt pha trộn giữa bạc hà, quế, hồi và một chút hương cam chanh. Chính hương vị độc đáo này đã giúp tía tô trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn Nhật Bản. Tía tô lá xanh thường được dùng ăn kèm sashimi, sushi hoặc tempura, trong khi lá tím được sử dụng để nhuộm màu và tạo hương cho các loại dưa muối truyền thống như umeboshi.

Ảnh: store.underwoodgardens

Tại Việt Nam, tía tô từ lâu đã gắn bó với đời sống thường nhật. Những đĩa rau sống ăn kèm bún, phở hay các món cuốn thường không thể thiếu vài cành tía tô. Ngoài giá trị ẩm thực, cây còn xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ giải cảm, giảm ho, kích thích tiêu hóa và làm ấm cơ thể. Dù các công dụng y học cần được nghiên cứu thêm bằng các phương pháp hiện đại, nhiều hoạt chất trong tía tô như perillaldehyde, rosmarinic acid và flavonoid đã được ghi nhận có đặc tính chống oxy hóa đáng chú ý.

Ảnh: etsy

Ngày nay, hạt và dầu tía tô cũng thu hút sự quan tâm ngày càng lớn. Dầu ép từ hạt chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao, được sử dụng trong thực phẩm và mỹ phẩm. T

Không chỉ có giá trị sử dụng trong ẩm thực và y học, tía tô còn là một loài cây cảnh hấp dẫn. Những giống tía tô lá tím đậm tạo nên mảng màu nổi bật trong vườn, trong khi các giống lá xanh đem lại cảm giác tươi mát. Cây phát triển nhanh, dễ trồng và thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến của những người yêu thích làm vườn tại gia.

Từ một loại rau gia vị dân dã, tía tô đã chứng minh giá trị đa dạng của mình trong văn hóa, ẩm thực và khoa học. Ít có loài cây nào vừa đẹp mắt, thơm ngon lại gắn bó sâu sắc với đời sống con người như tía tô – loài cây nhỏ bé nhưng mang trong mình một câu chuyện lớn về sự giao thoa giữa thiên nhiên và văn hóa Á Đông.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Giá trị ẩm thực tía tô #Tác dụng y học dân gian #Đặc điểm và phân loại cây #Dầu tía tô và lợi ích sức khỏe #Vai trò trong văn hóa và làm vườn

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