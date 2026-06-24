Con đập 5.100 tuổi- công trình thủy lợi cổ nhất ở Trung Quốc

Việc phát hiện ra đập nước cổ đại của Trung Quốc cho thấy sự trỗi dậy của một "cường quốc" cách đây hơn 5.000 năm.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một con đập 5.100 năm tuổi ở Trung Quốc, một phần của hệ thống cơ sở hạ tầng thủy lợi rộng lớn được xây dựng bởi một nền văn minh tiền sử, cũng từng được coi là một "cường quốc" vào thời kỳ đó.

Đập Xiongjialing này có niên đại từ thời kỳ đồ đá mới, nằm ở khu vực Qujialing thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, nơi từng trồng lúa từ thời cổ đại, theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin. Con đập này cũng là hệ thống quản lý nước cổ nhất từng được phát hiện ở Trung Quốc.

Việc phát hiện ra đập nước cổ đại của Trung Quốc cho thấy sự trỗi dậy của một "cường quốc" cách đây hơn 5.000 năm. Ảnh: @SCMP.

“Các di vật được khai quật và dữ liệu xác định niên đại cho thấy, con đập có niên đại từ 4.900 đến 5.100 năm trước. Đây là công trình thủy lợi cổ nhất được phát hiện ở Trung Quốc cho đến nay”, Tao Yang, nhà nghiên cứu thuộc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hồ Bắc, cho biết tại một cuộc họp khảo cổ học.

Theo ông Tao Yang, đập Xiongjialing cao 2m và dài 180m, được xây dựng trên một nhánh của sông Qingmudang và sau đó được mở rộng trong mùa khô thu đông.

Phát hiện này làm sáng tỏ khả năng kỹ thuật, kiến ​​trúc và cách quản lý nguồn nước tiên tiến của nền văn hóa cổ đại trong quá khứ, cung cấp những hiểu biết quý giá về cái nôi của nền văn minh Trung Hoa dọc theo sông Dương Tử - tuyến đường thủy dài nhất quốc gia.