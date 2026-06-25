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Kho tri thức

Koutammakou- vùng đất của những ngôi nhà đất biết “thở” cùng thiên nhiên

Giữa vùng savan rộng lớn phía bắc Togo, Koutammakou hiện lên như một bảo tàng sống của kiến trúc đất và văn hóa bản địa cổ xưa.

T.B (tổng hợp)

"Koutammakou, vùng đất của người Batammariba ở phía bắc Togo" là tên gọi của một Di sản Thế giới độc đáo được UNESCO công nhận ở châu Phi. Di sản này nổi bật không phải bởi những cung điện hay thành phố đá, mà bởi chính cách con người hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên trong đời sống thường nhật. Đây là nơi sinh sống truyền thống của người Batammariba – một cộng đồng đã gìn giữ lối sống, tín ngưỡng và kiến trúc đất nung suốt nhiều thế kỷ gần như không thay đổi.

Ảnh: foluoyefeso

Điểm đặc trưng nổi bật nhất của Koutammakou là những ngôi nhà hình tháp gọi là “takienta”. Những công trình này được xây hoàn toàn bằng đất sét, gỗ và vật liệu tự nhiên tại chỗ. Chúng có hình dáng như những pháo đài thu nhỏ với nhiều tầng, mái tròn và các tháp canh nhỏ, vừa là nơi ở vừa là không gian sinh hoạt, kho chứa lương thực và đôi khi là nơi nuôi gia súc. Kiến trúc này không chỉ mang tính thực dụng mà còn phản ánh sâu sắc thế giới quan của người Batammariba về sự gắn kết giữa con người, tổ tiên và đất mẹ.

Ảnh: hobletsonthego

Không gian làng mạc ở Koutammakou không được quy hoạch theo kiểu đô thị hiện đại mà trải rộng tự nhiên theo địa hình. Những cánh đồng kê, lúa miến và cây ăn quả xen kẽ với các cụm nhà đất tạo nên một cảnh quan vừa hoang sơ vừa hài hòa. Mỗi ngôi nhà takienta thường thuộc về một gia đình mở rộng, và quá trình xây dựng, tu sửa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như một nghi lễ gắn liền với đời sống tinh thần.

Ảnh: generationvoyage

Văn hóa Batammariba cũng nổi tiếng với hệ thống tín ngưỡng phức tạp, trong đó tổ tiên đóng vai trò trung tâm. Các nghi lễ truyền thống, lễ hội mùa màng và nghi thức trưởng thành vẫn được duy trì đều đặn, tạo nên một đời sống tinh thần phong phú và bền vững. Chính sự bảo tồn gần như nguyên vẹn này đã khiến Koutammakou trở thành một trong những ví dụ hiếm hoi về xã hội nông thôn truyền thống còn tồn tại mạnh mẽ ở châu Phi hiện đại.

Ảnh: kumakonda

Năm 2004, Koutammakou được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, không chỉ vì giá trị kiến trúc độc đáo mà còn vì nó là minh chứng sống động cho sự sáng tạo của con người trong việc thích nghi với môi trường tự nhiên. Đây là một trong số ít di sản nơi “cảnh quan văn hóa” và “cộng đồng sống” hòa làm một, không tách rời.

Ngày nay, dù chịu ảnh hưởng từ quá trình hiện đại hóa, người Batammariba vẫn nỗ lực gìn giữ bản sắc của mình. Koutammakou vì thế không chỉ là một vùng đất, mà là một câu chuyện sống động về sự bền bỉ của văn hóa trước dòng chảy thời gian.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Di sản văn hóa Koutammakou #Kiến trúc nhà đất Batammariba #Sống hòa hợp với thiên nhiên #Nghi lễ truyền thống và tín ngưỡng tổ tiên #Bảo tồn văn hóa nông thôn châu Phi

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