Giải mã kinh đô Long Biên của nước Việt 1.500 năm trước

Khi nhắc đến những kinh đô nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến Hoa Lư, Thăng Long hay Huế. Tuy nhiên, trước tất cả những trung tâm quyền lực ấy, đã từng tồn tại một kinh đô mang ý nghĩa đặc biệt: Long Biên của nước Vạn Xuân dưới thời Lý Nam Đế.

Dù dấu tích vật chất còn lại không nhiều và vị trí chính xác vẫn là đề tài nghiên cứu của giới sử học, Long Biên vẫn được xem là trung tâm chính trị đầu tiên của một nhà nước độc lập sau nhiều thế kỷ Bắc thuộc.

Long Biên- trung tâm kết nối các tuyến đường thủy quan trọng

Ngược dòng lịch sử, đầu thế kỷ VI, vùng đất Giao Châu vẫn nằm dưới sự cai trị của nhà Lương. Chính quyền đô hộ đặt trị sở tại Long Biên, một khu vực có vị trí chiến lược nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng. Nơi đây không chỉ là đầu mối hành chính mà còn là trung tâm giao thương kết nối các tuyến đường thủy quan trọng của miền Bắc Việt Nam.

Sau khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa thành công và đánh bại lực lượng nhà Lương tại Giao Châu, năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế và đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Để xây dựng chính quyền mới, ông lựa chọn Long Biên làm kinh đô. Quyết định này không phải ngẫu nhiên mà phản ánh tầm nhìn chính trị của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Ảnh minh họa: AI.

Long Biên khi đó là khu vực đông dân cư, có nền kinh tế phát triển và giữ vị trí trung tâm của vùng châu thổ Bắc Bộ. Từ đây có thể kiểm soát các tuyến giao thông thủy dọc theo sông Hồng, sông Đuống và nhiều con sông lớn khác. Trong điều kiện giao thông thời cổ đại, sông ngòi đóng vai trò như những "xa lộ" của đất nước. Việc đặt kinh đô tại Long Biên giúp triều đình Vạn Xuân dễ dàng quản lý lãnh thổ và huy động lực lượng khi cần thiết.

Tuy nhiên, điều khiến Long Biên trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn ở ý nghĩa chính trị. Trước thời Lý Nam Đế, Long Biên là biểu tượng quyền lực của chính quyền đô hộ phương Bắc. Khi lựa chọn nơi đây làm kinh đô, nhà vua đã biến trung tâm cai trị cũ của ngoại bang thành thủ đô của một quốc gia độc lập. Đây là một tuyên bố đầy tự tin rằng người Việt đủ khả năng tiếp quản và điều hành vùng đất của chính mình.

Các thư tịch cổ cho biết Lý Nam Đế cho xây dựng triều đình, tổ chức bộ máy quan lại và thiết lập các cơ quan cai quản đất nước tại Long Biên. Dù chưa đạt đến quy mô của những kinh đô về sau như Hoa Lư hay Thăng Long, nhưng đây là lần đầu tiên sau hàng trăm năm, người Việt có một trung tâm chính trị mang đầy đủ ý nghĩa của một quốc gia độc lập.

Ý nghĩa lớn nhất là giá trị biểu tượng

Vấn đề vị trí chính xác của kinh đô Long Biên đến nay vẫn còn nhiều tranh luận. Một số nhà nghiên cứu cho rằng trung tâm của kinh đô Long Biên nằm ở khu vực Bắc Ninh ngày nay, nơi từng tồn tại thành Long Biên dưới thời Bắc thuộc. Một số ý kiến khác lại cho rằng phạm vi Long Biên thời Lý Nam Đế rộng hơn nhiều, bao gồm cả vùng Hà Nội hiện nay, đặc biệt là khu vực ven sông Hồng và sông Tô Lịch.

Các cuộc khảo cổ học trong nhiều thập niên qua đã phát hiện nhiều di tích cư trú, thành lũy và dấu vết kiến trúc cổ thuộc thời kỳ Bắc thuộc ở khu vực Hà Nội và Bắc Ninh. Tuy nhiên, do chiến tranh, thiên tai và sự biến đổi liên tục của hệ thống sông ngòi đồng bằng Bắc Bộ, việc xác định chính xác vị trí cung điện hay trung tâm hành chính của Vạn Xuân vẫn gặp nhiều khó khăn.

Một giả thuyết được nhiều nhà nghiên cứu chú ý là Long Biên có thể không phải một kinh thành khép kín theo kiểu thành quách quy mô lớn như các kinh đô phong kiến về sau. Thay vào đó, đây có thể là một khu vực hành chính – quân sự rộng lớn dựa vào hệ thống sông ngòi và các cụm dân cư hiện có. Điều này phù hợp với điều kiện lịch sử của thế kỷ VI, khi nhà nước Vạn Xuân mới hình thành và thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ tái xâm lược từ phương Bắc.

Dù tồn tại trong thời gian không dài, Long Biên vẫn chứng kiến những sự kiện quan trọng nhất của thời đại Vạn Xuân. Tại đây, lần đầu tiên một vị vua Việt Nam xưng Hoàng đế. Tại đây, quốc hiệu Vạn Xuân được công bố với khát vọng trường tồn của dân tộc. Và cũng từ đây, nền móng của một nhà nước độc lập được đặt ra cho các thế hệ sau.

Nhiều nhà sử học cho rằng ý nghĩa lớn nhất của Long Biên không nằm ở những công trình kiến trúc đã mất, mà nằm ở giá trị biểu tượng. Kinh đô này đánh dấu bước chuyển từ các cuộc nổi dậy chống đô hộ sang việc xây dựng một quốc gia có tổ chức, có triều đình và có ý thức chủ quyền rõ ràng. Những gì được khởi đầu tại Long Biên sau đó tiếp tục được kế thừa bởi các triều đại độc lập như nhà Ngô, nhà Đinh và nhà Lý.

Ngày nay, dù chưa thể xác định hoàn toàn diện mạo của kinh đô nhà nước Vạn Xuân, Long Biên vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Nó không chỉ là một địa danh cổ mà còn là biểu tượng của khát vọng tự chủ đầu tiên sau nhiều thế kỷ bị đô hộ. Mỗi cuộc nghiên cứu khảo cổ, mỗi phát hiện mới về vùng đất này đều góp phần làm sáng tỏ thêm một chương quan trọng trong hành trình hình thành quốc gia Việt Nam độc lập.