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Quân sự - Thế giới

Kế hoạch sơ tán 11.000 thủy thủ mắc kẹt qua eo biển Hormuz

Theo Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế, kế hoạch sơ tán 11.000 thành viên thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trên tàu ở vùng Vịnh đang được thực hiện.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Arsenio Dominguez, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cho biết kế hoạch sơ tán 11.000 thành viên thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trên tàu qua eo biển Hormuz đang được thực hiện với sự hợp tác của Iran, Oman, tất cả quốc gia ven biển khác trong khu vực, Mỹ và ngành công nghiệp hàng hải.

"Chúng tôi đã kiểm tra và đảm bảo các điều kiện an toàn cần thiết nhằm hỗ trợ hoạt động này", ông Arsenio Dominguez cho biết trong một tuyên bố.

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Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.﻿

Tổ chức này nhấn mạnh rằng việc di chuyển các tàu sẽ được thực hiện dần dần để tránh mọi nguy cơ va chạm.

Một Giám đốc điều hành bảo hiểm hàng hải hoan nghênh diễn biến này. “Đây là tin tốt cho tất cả mọi người”, Marcus Baker, người đứng đầu toàn cầu về hàng hải, vận tải hàng hóa và hậu cần của Marsh tại London (Anh), nói.

Trước đó, sau khi thỏa thuận khung Mỹ - Iran đạt được hôm 17/6, Iran tuyên bố lại đóng cửa eo biển do xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, các nhà đàm phán đã thảo luận về các cơ chế để đảm bảo eo biển Hormuz vẫn mở. Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển đang tăng lên nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về việc ai kiểm soát tuyến đường thủy này.

Công ty dữ liệu và phân tích Kpler xác nhận 39 tàu đã đi qua eo biển vào ngày 22/6, sau khoảng 92 lượt tàu đi qua trong khoảng thời gian từ 19 đến 21/6. Trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 tàu đi qua eo biển này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thỏa thuận khung đạt được giữa Mỹ - Iran

Nguồn video: VTV
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