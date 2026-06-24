Tu viện Saint Gall - Kho báu tri thức 1.200 năm tuổi giữa lòng Thụy Sĩ

Ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh mướt của Thụy Sĩ, Tu viện Saint Gall là nơi lưu giữ ký ức tri thức châu Âu từ thời Trung Cổ cho đến ngày nay.

Tọa lạc tại thành phố St. Gallen ở miền đông Thụy Sĩ, Tu viện Saint Gall là một trong những trung tâm Công giáo quan trọng nhất của châu Âu thời Trung Cổ. Được thành lập vào thế kỷ 8 bởi tu sĩ Gallus – một nhà truyền giáo người Ireland, nơi đây ban đầu chỉ là một ẩn thất nhỏ trong rừng. Theo thời gian, nơi đây phát triển thành một tu viện Benedictine hùng mạnh, vừa là trung tâm tôn giáo, vừa là điểm sáng của học thuật và văn hóa.

Ảnh: La Brújula Verde

Điều khiến Tu viện Saint Gall trở nên đặc biệt không chỉ là kiến trúc baroque tráng lệ mà còn là thư viện cổ của mình – một trong những thư viện tu viện lâu đời và quan trọng nhất thế giới còn tồn tại. Thư viện này hiện lưu giữ hàng chục nghìn bản thảo cổ, trong đó có nhiều tài liệu quý hiếm từ thời Trung Cổ, được viết tay trên da bê, phản ánh đời sống tri thức của châu Âu hơn một nghìn năm trước.

Ảnh: Stiftsbezirk St. Gallen

Kiến trúc quần thể tu viện hiện nay phần lớn được xây dựng lại vào thế kỷ 18 theo phong cách Baroque muộn. Nhà thờ của tu viện gây ấn tượng với mặt tiền cân đối, nội thất trang trí tinh xảo bằng các bức bích họa trần nhà, phù điêu và những chi tiết mạ vàng tinh tế. Không gian bên trong mang lại cảm giác vừa trang nghiêm vừa rực rỡ, thể hiện rõ sự giao thoa giữa nghệ thuật và tôn giáo.

Ảnh: St.Gallen-Bodensee Tourismus

Thư viện tu viện Saint Gall được xem là “kho báu tri thức” thực sự. Bước vào đây, du khách có cảm giác như quay ngược thời gian: những giá sách gỗ cổ kính, trần nhà vẽ tranh thiên văn học, và ánh sáng vàng dịu nhẹ tạo nên bầu không khí tĩnh lặng đặc biệt. Nhiều bản thảo trong thư viện đã được số hóa, nhưng giá trị lịch sử và tinh thần của chúng vẫn gắn liền với không gian nguyên bản.

Năm 1983, Tu viện Saint Gall được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị nổi bật về kiến trúc và vai trò lịch sử trong việc bảo tồn tri thức châu Âu. Đây không chỉ là một công trình tôn giáo, mà còn là biểu tượng của sự gìn giữ văn hóa và học thuật qua nhiều thế kỷ.

Ngày nay, quần thể tu viện không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng của Thụy Sĩ mà còn là nơi nghiên cứu lịch sử, văn thư cổ và kiến trúc. Những bước chân của du khách khi đi qua sân tu viện lát đá dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của hàng trăm năm lịch sử đang lặng lẽ tồn tại.

Tu viện Saint Gall vì thế không chỉ là một di tích, mà là một “cuốn sách sống” – nơi kiến trúc, tôn giáo và tri thức hòa quyện thành một di sản trường tồn.