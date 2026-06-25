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Kho tri thức

Bỉ ẩn trong một kim tự tháp cổ ở Trung Quốc

Các nhà khoa học tìm thấy hình ảnh có thể là khuôn mặt của một vị vua tại một kim tự tháp cổ ở Trung Quốc.

Thiên Đăng - (Theo SCMP)

Các chuyên gia đã tìm thấy kim tự tháp Shimao 4.200 năm tuổi ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Với chiều cao hơn 70m, Shimao cao bằng khoảng một nửa chiều cao của các kim tự tháp Giza được xây dựng cùng thời điểm ở Ai Cập.

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Các chuyên gia đã tìm thấy kim tự tháp Shimao 4.200 năm tuổi ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Ảnh: @SCMP.

Nhưng không giống như các công trình kim tự tháp cổ đại khác, chủ yếu phục vụ mục đích tôn giáo, Shimao có một công dụng thực tế hơn: trên đỉnh của nó là một cung điện lớn.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những công trình kiến ​​trúc phức tạp khác nằm trong kim tự tháp này, bao gồm cả một hồ nước trong vườn nơi từng nuôi cá sấu.

Từ bên trong đỉnh kim tự tháp có thể nhìn xuống một thành phố có tường bao quanh rộng lớn (lớn gấp 50 lần cung điện trong kim tự tháp), với các sân trong, đường phố và quảng trường công cộng đều được xây bằng đá.

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Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy thứ có thể là chân dung của một vị vua được khắc trên đá dưới chân kim tự tháp tiền sử Shimao. Ảnh: @SCMP.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ học cho biết, họ đã tìm thấy thứ có thể là chân dung của một vị vua được khắc trên đá dưới chân kim tự tháp tiền sử khổng lồ này.

Phân tích ADN cho thấy, hầu hết cư dân của đô thị bao quanh kim tự tháp là người Trung Quốc, tuy nhiên danh tính của tầng lớp thống trị vẫn còn là một bí ẩn vì nền văn minh cổ đại này dường như đã biến mất đột ngột cách đây 3.800 năm trước và không có bất kỳ ghi chép nào về nó trong các văn bản lịch sử.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#kim tự tháp #Trung Quốc #ai cập #vị vua #kiến trúc

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