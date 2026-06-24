Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Pyrrhotite – khoáng vật có sức hút kỳ bí ẩn mình trong mỏ quặng khổng lồ

Điều khiến khoáng vật pyrrhotite nổi bật lại là khả năng từ tính kỳ lạ cùng lịch sử hình thành gắn liền với những quá trình địa chất sâu trong lòng hành tinh.

T.B (tổng hợp)

Trong thế giới khoáng vật, pyrrhotite thường bị “lu mờ” bởi người anh em nổi tiếng hơn là pyrite (vàng găm). Tuy nhiên, đối với các nhà địa chất và ngành công nghiệp khai khoáng, pyrrhotite lại là một khoáng vật vô cùng quan trọng. Tên gọi của nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp pyrrhos, có nghĩa là “màu đỏ lửa”, ám chỉ sắc đỏ nâu xuất hiện khi khoáng vật bị phong hóa.

Ảnh: dakotamatrix

Pyrrhotite là một sulfide sắt có công thức hóa học biến đổi, thường được biểu diễn là Fe(1-x)S. Chính sự thiếu hụt một phần nguyên tử sắt trong cấu trúc tinh thể đã tạo nên những đặc tính độc đáo của nó. Khoáng vật này thường có màu đồng đỏ, đồng nâu hoặc xám đồng, ánh kim mạnh và để lại vết vạch màu đen. Độ cứng của pyrrhotite dao động từ 3,5 đến 4,5 theo thang Mohs, khiến nó tương đối mềm so với nhiều khoáng vật khác.

Ảnh: dakotamatrix

Điểm hấp dẫn nhất của pyrrhotite là tính từ. Không giống hầu hết các khoáng vật sulfide khác, nhiều mẫu pyrrhotite có thể bị nam châm hút khá mạnh. Trên thực địa, các nhà địa chất đôi khi sử dụng nam châm cầm tay để nhận biết nhanh sự hiện diện của pyrrhotite trong đá. Chính đặc tính này khiến nó trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực địa từ học và thăm dò khoáng sản bằng phương pháp từ trường.

Ảnh: dakotamatrix

Pyrrhotite thường xuất hiện trong các đá magma mafic và siêu mafic, các mạch nhiệt dịch, cũng như trong đá biến chất. Nó thường đi kèm với các khoáng vật chứa kim loại có giá trị như pentlandite, chalcopyrite và magnetite. Vì vậy, sự hiện diện của pyrrhotite thường là dấu hiệu cho thấy khu vực đó có tiềm năng chứa quặng nickel, đồng hoặc các kim loại kinh tế khác. Nhiều mỏ nickel lớn trên thế giới tại Canada, Nga, Trung Quốc và Nam Phi đều chứa lượng đáng kể pyrrhotite.

Không chỉ tồn tại trên Trái Đất, pyrrhotite còn được tìm thấy trong các thiên thạch và mẫu vật ngoài không gian. Các nghiên cứu cho thấy khoáng vật này xuất hiện trong nhiều thiên thạch sắt đá và có thể cung cấp manh mối về điều kiện hình thành của Hệ Mặt Trời sơ khai. Một số mẫu đá Mặt Trăng do các sứ mệnh không gian mang về cũng ghi nhận sự hiện diện của pyrrhotite.

Tuy hữu ích về mặt kinh tế, pyrrhotite cũng có mặt trái. Khi tiếp xúc với không khí và nước, nó dễ bị oxy hóa, sinh ra axit sulfuric. Quá trình này góp phần tạo nên hiện tượng thoát nước axit từ các mỏ khai thác, gây tác động đáng kể đến môi trường nếu không được kiểm soát tốt.

Ngày nay, pyrrhotite vẫn là một khoáng vật thu hút sự quan tâm của các nhà địa chất, nhà khoáng vật học và ngành công nghiệp khai khoáng. Từ những mỏ quặng sâu dưới lòng đất cho đến các thiên thạch cổ xưa ngoài không gian, khoáng vật mang từ tính đặc biệt này đang kể cho chúng ta câu chuyện về lịch sử địa chất kéo dài hàng tỷ năm của Trái Đất và Hệ Mặt Trời.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Khoáng vật pyrrhotite và đặc tính từ tính #Vai trò trong ngành khai khoáng và thăm dò #Xuất hiện trong đá magma và thiên thạch #Ảnh hưởng môi trường từ oxy hóa pyrrhotite #Ý nghĩa địa chất và lịch sử hình thành

Bài liên quan

Kho tri thức

Những “giọt máu đông” trong lòng đất khiến nhiều người săn lùng ráo riết

Giữa thế giới khoáng vật đầy sắc màu, có một loại tinh thể đỏ rực từng được ví như những giọt máu đông của lòng đất.

Proustite là một khoáng vật sulfua chứa bạc và asen, có công thức hóa học Ag₃AsS₃. Nhờ màu đỏ thẫm đặc trưng cùng độ trong suốt hiếm có, nó từ lâu đã được các nhà khoáng vật học và giới sưu tầm ví von như những giọt máu đông lại trong lòng đất. Khi những tinh thể proustite hoàn hảo được đưa ra ánh sáng, chúng có thể phát ra sắc đỏ tươi rực rỡ khiến nhiều người nhầm tưởng đó là đá quý.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khoáng vật mang màu sắc của khu rừng hóa đá khiến giới sưu tầm săn lùng

Giữa thế giới khoáng vật muôn màu, có một viên đá mang vẻ đẹp tươi mát khiến nhiều người liên tưởng đến một khu rừng thu nhỏ.

Variscite là một khoáng vật photphat nhôm ngậm nước có công thức hóa học AlPO₄·2H₂O. Mặc dù không nổi tiếng bằng ngọc lam (turquoise), variscite lại sở hữu những sắc xanh vô cùng cuốn hút, từ xanh bạc hà, xanh táo non đến xanh lục ngọc. Chính vẻ đẹp ấy đã khiến nó trở thành một trong những loại đá trang sức được các nhà sưu tầm và nghệ nhân chế tác yêu thích.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loại đá quý như chứa cả đại dương và bầu trời, đem lại cảm giác bình yên

Giữa vô vàn khoáng vật của Trái Đất, có một loại đá xanh dịu dàng mang vẻ đẹp như mảnh trời rơi xuống lòng đất.

Celestine, hay còn gọi là celestite, là một khoáng vật sunfat stronti với công thức hóa học SrSO₄. Tên gọi của nó bắt nguồn từ tiếng Latin caelestis, nghĩa là “thuộc về bầu trời”, một cách đặt tên hoàn toàn phù hợp với màu xanh lam đặc trưng khiến khoáng vật này trông như được nhuộm bởi ánh sáng của thiên không. Những tinh thể celestine trong suốt hoặc bán trong suốt thường có màu xanh da trời nhạt, nhưng cũng có thể xuất hiện với các sắc trắng, vàng nhạt, đỏ nhạt hoặc không màu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới