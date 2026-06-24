Bí ẩn những con ngựa được chôn cất cùng đội quân đất nung

Ít loài động vật nào có tác động đáng kể đến tiến trình lịch sử loài người như ngựa, chúng đóng vai trò trung tâm trong việc chuyển đổi quân đội, kinh tế, mạng lưới giao thông và thậm chí cả hoạt động giải trí.

Các nhà sử học Trung Quốc đã đưa ra giả thuyết rằng, sự thành thạo của triều đại Tần trong việc sử dụng ngựa đã cho phép nhà nước này thoát khỏi thời kỳ Chiến Quốc và cuối cùng cai trị vùng đất mà sau này trở thành đế chế đầu tiên của một Trung Quốc thống nhất (khoảng năm 221 đến 206 Trước Công Nguyên).

Những con ngựa được chôn cất cùng với đội quân đất nung chứng tỏ giá trị của chúng trong nền văn minh Trung Quốc cổ đại. Ảnh: @SCMP.

Du khách đến thăm Lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, nổi tiếng nhất với đội quân đất nung cũng được chứng kiến tượng ngựa có mặt ở khắp mọi nơi. Khoảng 600 bức tượng đã được khai quật cho đến nay, cho thấy tầm quan trọng của chúng như một vật phẩm mà Tần Thủy Hoàng (trị vì 221–210 Trước Công Nguyên) sẽ trân trọng ở thế giới bên kia.

Nhưng không phải tất cả những con ngựa trong lăng mộ đều là giả, và có những khu chôn cất phụ chứa xương ngựa thật. Nghiên cứu cho thấy tất cả những con ngựa đều là ngựa đực, có kích thước lớn, với chiều cao trung bình là 1,4 mét. Chúng khoảng 10 tuổi khi chết, đúng vào thời kỳ sung sức nhất mới được chọn làm tùy tùng của hoàng đế ở thế giới bên kia.