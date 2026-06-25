Bí ẩn cặp hài cốt ôm nhau suốt 6.000 năm trong mộ cổ

Được phát hiện trong một ngôi mộ ở Italy, cặp hài cốt trong tư thế ôm nhau suốt 6.000 năm thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu.

Năm 2007, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một ngôi mộ ở làng Valdaro, gần tỉnh phía bắc Lombardy của Italy. Khi khai quật ngôi mộ, họ phát hiện bên trong có 2 bộ hài cốt được chôn trong tư thế mặt đối mặt và ôm chặt nhau.

Những bức ảnh chụp cặp hài cốt trên nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông và được mọi người đặt biệt danh là "cặp tình nhân ở Valdaro". Theo kết quả kiểm tra niên đại, các chuyên gia xác định ngôi mộ khoảng 6.000 năm tuổi.

Cặp thi hài thuộc về một người đàn ông và một phụ nữ. Cả hai qua đời khi ngoài 20 tuổi. Do họ được chôn cất trong tư thế ôm nhau đầy thắm thiết khiến các nhà nghiên cứu cho rằng họ là một cặp tình nhân.

Đối với nhiều người, tư thế chôn cất của cặp đôi trên gợi nhớ đến câu chuyện về Romeo và Juliet - đôi tình nhân nổi tiếng sẵn sàng hy sinh mạng sống để bên nhau mãi mãi trong vở kịch nổi tiếng của đại thi hào Shakespeare.

"Cặp tình nhân ở Valdaro" ôm nhau suốt 6.000 năm. Ảnh: Herbert Frank/Flickr.

Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra hài cốt của "cặp tình nhân ở Valdaro" không có dấu vết cho thấy cái chết của họ liên quan đến tự tử. Từ đây, họ suy đoán cặp đôi này đã được chôn cất trong cùng khu mộ sau khi qua đời.

Theo các nhà nghiên cứu, "cặp tình nhân ở Valdaro" có chiều cao khoảng 1,58m. Thi hài người đàn ông có một mũi tên cắm vào cột sống trong khi người phụ nữ trúng mũi tên ở bên đầu.

Nhóm nghiên cứu cho hay vào thời điểm "cặp tình nhân ở Valdaro" qua đời, khu vực quanh làng Valdaro là đầm lầy. Môi trường rất lý tưởng để bảo quản những bộ hài cốt ở trạng thái gần như nguyên vẹn theo thời gian. Tuy nhiên, nó không cung cấp nhiều thông tin về cuộc sống cặp đôi hoặc lý do tại sao họ được chôn cất theo cách độc đáo như vậy.

Hài cốt của "cặp tình nhân ở Valdaro" hiện được đặt trong tủ kính ở Bảo tàng khảo cổ Mantua. Các chuyên gia, nhà khoa học hy vọng việc tìm hiểu các ghi chép, sử liệu kết hợp với các phân tích, kiểm tra về những thi hài này sẽ sớm làm sáng tỏ những bí ẩn về cái chết của họ.