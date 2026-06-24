Lần đầu tiên khai quật xưởng chế tác ngọc bích hơn 3.400 năm tuổi

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật được một xưởng chế tác ngọc bích có niên đại hơn 3.400 năm tại khu di tích Tam Tinh Đôi ở phía tây nam Trung Quốc.

“Đây là lần đầu tiên một xưởng thủ công mỹ nghệ được phát hiện tại Tam Tinh Đôi. Phát hiện này lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu khảo cổ học về Tam Tinh Đôi và nó có ý nghĩa rất lớn”, ông Ran Honglin, giám đốc Trạm nghiên cứu di tích Tam Tinh Đôi thuộc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Tứ Xuyên, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật được một xưởng chế tác ngọc bích 3.400 năm tuổi tại di tích Tam Tinh Đôi, Trung Quốc. Ảnh: @SCMP.

Các hiện vật tìm thấy tại xưởng chế tác ngọc bích ở Tam Tinh Đôi bao gồm ngọc thô, sản phẩm hoàn chỉnh cũng như các mảnh vụn, mảnh vỡ và các mẩu đá chưa chế tác, chúng thể hiện các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất, chế tác.

Ông Ran cho biết, phát hiện này làm sáng tỏ nguồn gốc của các nguyên liệu thô và công cụ bằng đá được sử dụng trong ngành thủ công mỹ nghệ thời kỳ nhà Thục.

Di tích Tam Tinh Đôi được cho là trung tâm của vương quốc nhà Thục bí ẩn tồn tại cách đây 4.500 năm. Tuy nhiên, không có bất kỳ tài liệu nào được tìm thấy để giải thích nguồn gốc của những người cổ đại này hoặc ý nghĩa của những di vật mà họ để lại.

Các di vật bao gồm một bức chạm khắc hình người nhìn nghiêng trên ngọc bích. Ảnh: @SCMP.

Được biết, Tam Tinh Đôi được coi là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất của thế kỷ 20, mang đến cái nhìn thoáng qua về một nền văn hóa ít được biết đến đã hưng thịnh hơn 4.000 năm trước ở vùng đất ngày nay là tỉnh Tứ Xuyên.

Trước đây, tại Tam Tinh Đôi, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một kho báu gồm các hiện vật bằng đồng, vàng, ngọc bích và ngà voi, tất cả đều liên quan đến các hoạt động tế lễ, trong một loạt các hố chôn cất. Nhóm nghiên cứu chỉ hoàn thành việc làm sạch và bảo tồn hơn 4.000 hiện vật, vì vậy vẫn còn hơn 12.000 hiện vật cần được phục chế. Việc phục chế và làm sạch hơn 12.000 di vật còn lại dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong vòng sáu năm tới.