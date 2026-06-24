Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Lần đầu tiên khai quật xưởng chế tác ngọc bích hơn 3.400 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật được một xưởng chế tác ngọc bích 3.400 năm tuổi tại di tích Tam Tinh Đôi, Trung Quốc.

Thiên Đăng - (Theo SCMP)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã khai quật được một xưởng chế tác ngọc bích có niên đại hơn 3.400 năm tại khu di tích Tam Tinh Đôi ở phía tây nam Trung Quốc.

“Đây là lần đầu tiên một xưởng thủ công mỹ nghệ được phát hiện tại Tam Tinh Đôi. Phát hiện này lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu khảo cổ học về Tam Tinh Đôi và nó có ý nghĩa rất lớn”, ông Ran Honglin, giám đốc Trạm nghiên cứu di tích Tam Tinh Đôi thuộc Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Tứ Xuyên, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã.

anh-chup-man-hinh-2026-06-22-091913.png
Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật được một xưởng chế tác ngọc bích 3.400 năm tuổi tại di tích Tam Tinh Đôi, Trung Quốc. Ảnh: @SCMP.

Các hiện vật tìm thấy tại xưởng chế tác ngọc bích ở Tam Tinh Đôi bao gồm ngọc thô, sản phẩm hoàn chỉnh cũng như các mảnh vụn, mảnh vỡ và các mẩu đá chưa chế tác, chúng thể hiện các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất, chế tác.

Ông Ran cho biết, phát hiện này làm sáng tỏ nguồn gốc của các nguyên liệu thô và công cụ bằng đá được sử dụng trong ngành thủ công mỹ nghệ thời kỳ nhà Thục.

Di tích Tam Tinh Đôi được cho là trung tâm của vương quốc nhà Thục bí ẩn tồn tại cách đây 4.500 năm. Tuy nhiên, không có bất kỳ tài liệu nào được tìm thấy để giải thích nguồn gốc của những người cổ đại này hoặc ý nghĩa của những di vật mà họ để lại.

anh-chup-man-hinh-2026-06-22-091926.png
Các di vật bao gồm một bức chạm khắc hình người nhìn nghiêng trên ngọc bích. Ảnh: @SCMP.

Được biết, Tam Tinh Đôi được coi là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất của thế kỷ 20, mang đến cái nhìn thoáng qua về một nền văn hóa ít được biết đến đã hưng thịnh hơn 4.000 năm trước ở vùng đất ngày nay là tỉnh Tứ Xuyên.

Trước đây, tại Tam Tinh Đôi, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một kho báu gồm các hiện vật bằng đồng, vàng, ngọc bích và ngà voi, tất cả đều liên quan đến các hoạt động tế lễ, trong một loạt các hố chôn cất. Nhóm nghiên cứu chỉ hoàn thành việc làm sạch và bảo tồn hơn 4.000 hiện vật, vì vậy vẫn còn hơn 12.000 hiện vật cần được phục chế. Việc phục chế và làm sạch hơn 12.000 di vật còn lại dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong vòng sáu năm tới.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Xưởng chế tác #ngọc bích #tam tinh đôi #khảo cổ #chế tác

Bài liên quan

Kho tri thức

Mở mộ cổ thời Trung cổ, chuyên gia bất ngờ trước những thứ bên trong

Các nhà khảo cổ đã khai quật khu mộ hiếm hoi thời Trung cổ chứa hài cốt của một phụ nữ, một trẻ sơ sinh và một bộ da ngựa ở miền Nam nước Nga.

Một khu mộ hiếm hoi thuộc tầng lớp thượng lưu có niên đại vào thời Trung cổ đã được các chuyên gia phát hiện và khai quật. Theo đó, họ tìm thấy bên trong khu mộ có hài cốt của một phụ nữ, một đứa trẻ sơ sinh và một con ngựa bị lột da. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một chiếc gương và một chiếc bàn đạp bằng bạc trong mộ cổ được trang trí theo phong cách nghệ thuật Trung Quốc cho thấy mối liên hệ đa văn hóa ở châu Á thế kỷ thứ 10.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra khu mộ trên vào năm 2014 trong một cuộc khai quật chuẩn bị cho việc xây dựng đường sắt ở dãy núi Sayan - dãy núi tại miền Nam Siberia chạy qua Đông Nam nước Nga và phía Bắc Mông Cổ. Trong cuộc khai quật này, họ cũng tìm thấy hàng chục ngôi mộ và các khu định cư nhỏ trải dài trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, họ đặc biệt chú ý tới một gò đất được bao quanh bởi các tảng đá.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí mật gây tò mò về khu mộ khoảng 1.400 tuổi của người Zapotec

Các nhà khảo cổ đã khai quật một khu mộ của người Zapotec được trang trí bằng những biểu tượng về ban đêm và cái chết.

Vào khoảng năm 600 sau Công nguyên, tại thung lũng Oaxaca ở miền Nam Mexico, tổ tiên của người Zapotec ngày nay đã xây dựng khu mộ tráng lệ để tưởng nhớ nhân vật đáng kính.

Các nhà khảo cổ học từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) gần đây đã khai quật khu mộ bên ngoài thị trấn San Pablo Huitzo - địa điểm trước đây đã tìm thấy những lăng mộ khác của người Zapotec.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật ngôi mộ hơn 1.000 năm tuổi, phát hiện thứ không ngờ

Khi khai quật một ngôi mộ trong Vườn quốc gia Kinchega, Australia, các chuyên gia phát hiện những mảnh xương nhưng chúng không phải hài cốt con người.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Australian Archaeology, một ngôi mộ có niên đại hơn 1.000 tuổi lần đầu tiên được phát hiện tại Vườn quốc gia Kinchega, Australia vào năm 2000. Mộ cổ được tìm thấy sau khi công trình xây dựng đường sá cắt vào rìa của khu mộ. Cư dân bản địa tên là Uncle Badger Bates và kiểm lâm viên Dan Witter đã phát hiện ngôi mộ.

Bên trong mộ có chứa những mảnh xương nhưng không thuộc về con người. Trên thực tế đó là bộ xương của một con chó dingo - loài động vật hoang dã nhìn khá giống chó nhà. Hộp sọ của con vật này đã bị mất sau trận lũ lụt năm 2021. Trong cuộc khai quật vào năm 2023, các chuyên gia đã tìm thấy toàn bộ bộ xương của con chó dingo.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới