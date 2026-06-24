Khám phá khó tin ở nơi 'địa ngục trần gian' có người sinh sống

Vùng núi lửa Dallol ở Ethiopia là nơi nóng nhất trên Trái đất có người sinh sống. Đồng thời, đây cũng là nơi có cảnh quan độc đáo, hấp dẫn.

Nằm trong vùng lòng chảo Danakil - khu vực xa xôi hẻo lánh trên sa mạc Ethiopia, Dallol được xem là "địa ngục trần gian" khi nằm ở độ sâu 124m dưới mực nước biển, thấp nhất trên thế giới. Không những vậy, nhiệt độ ở đây rất nóng, mùa Đông thường xuyên trên 40 độ C. Nhiệt độ trung bình hàng ngày chỉ xuống dưới 37,7 độ C vào khoảng thời gian tháng 1 và tháng 2.

Nước ở Dallol cũng rất mặn và độ axit đôi khi có giá trị âm (nồng độ pH là -1,6). Tuy nhiên, nước không phải là mối nguy hiểm duy nhất ở vùng đất này. Trên thực tế, khí độc phát ra từ núi lửa Dallol đã khiến nhiều loài chim bay qua rồi chết.

Dallol "mê hoặc" giới khoa học cũng như công chúng bởi cảnh quan hùng vĩ, ấn tượng. Các chất bay hơi, muối và lưu huỳnh khiến đất ở đây xuất hiện "lông tơ" với đầy đủ màu sắc như: màu vàng, xanh lá cây, cam và các khoáng chất như oxit sắt lắng đọng trên bề mặt.

Trong giai đoạn Canh tân đến khoảng 30.000 năm trước, biển Đỏ đã làm ngập các vùng trũng xung quanh Dallol trước khi nước bốc hơi và để lại lớp vỏ muối và trầm tích dày tới 2 km. Hồ chứa magma của núi lửa nằm ngay bên dưới, được bao phủ bởi một "mái vòm" khoáng sản.

Vùng núi lửa Dallol ở Ethiopia nổi tiếng với thời tiết khắc nghiệt nhưng có cảnh quan độc đáo. Ảnh: mauro gambini/Flickr.

Sự xâm nhập của nước ngọt khiến Dallol có đầy khoáng chất và khí axit. Dưới tác động của nhiệt, chúng nổi lên, đi qua lớp muối trước khi chảy ra ngoài. Sự tăng axit này kết hợp tăng mặn sẽ khiến các hồ chứa cạnh núi lửa Dallol trở nên vô trùng. Môi trường nước quá nóng, giàu magiê (một kim loại phá hủy các đại phân tử sinh học) không thích hợp cho bất kỳ sự sống nào tồn tại ở Dallol.

Mặc dù được mệnh danh là "địa ngục trần gian" nhưng vùng núi lửa Danakil là nơi sinh sống của người Afar trong nhiều thế kỷ. Là một dân tộc du mục di chuyển khắp vùng với đàn dê, lạc đà và bò, người Afar từ lâu đã khai thác muối tại đây để kiếm sống. Họ đã thực hiện chuyến đi bộ đường dài hàng giờ, thậm chí mất cả ngày để tới Dallol và lấy muối. Những tảng muối được người Afar cắt ra với khối lượng khoảng 2,7 kg rồi chất lên lưng lạc đà. Những đàn lạc đà gồm khoảng 10 - 15 con đi theo người Afar trên hành trình khai thác muối tại vùng đất khắc nghiệt.