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Quân sự - Thế giới

Giẫm đạp khi xem trận đấu World Cup tại Jordan, 9 người thương vong

Giẫm đạp xảy ra khi đám đông tụ tập xem một trận đấu World Cup qua màn hình lớn ở thủ đô Amman, Jordan, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, hàng nghìn người đã đổ về trung tâm Amman để xem trận đấu giữa Jordan và Algeria qua màn hình lớn.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khu vực quảng trường chật kín người hâm mộ cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Jordan. Đến một thời điểm, tình hình dường như vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn tới cảnh tượng hỗn loạn.

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Người hâm mộ bóng đá Jordan theo dõi trận đấu World Cup giữa Jordan và Áo trên màn hình lớn tại Nhà hát La Mã ở trung tâm thành phố Amman, Jordan, sáng 17/6/2026. Ảnh: AP/Raad Adayleh.

Hãng thông tấn Jordan dẫn lời Cục An ninh công cộng thông tin, đám đông tại quảng trường Hashemite ngày càng đông và vụ giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra sau đó, khiến 9 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ và nhân viên an ninh nhanh chóng sơ cứu và đưa những người bị thương tới bệnh viện.

"Các nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện và một người trong số họ được xác định đã tử vong", nguồn tin cho hay.

Thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Những người bị thương còn lại được điều trị y tế cần thiết và tình trạng sức khỏe của họ được báo cáo là ổn định.

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi đội tuyển Jordan lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đội tuyển này đã bị loại sau khi thua Algeria trong trận đấu hôm 23/6.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ giẫm đạp tại Ấn Độ hồi tháng 9/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
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