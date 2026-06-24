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Kho tri thức

Phát hiện tranh khảm La Mã 1.800 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà khảo cổ đã phát hiện được tranh khảm La Mã 1.800 năm tuổi trong quá trình khai quật thành phố cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tâm Anh (TH)

Trong quá trình khai quật tại Aspendos - thành phố cổ ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ đã phát hiện hai bức tranh khảm trên sàn một công trình. Bức tranh có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên.

Trong đó, một bức tranh khảm có những họa tiết hình học tuyệt đẹp và tác phẩm thứ hai lại thu hút sự chú ý của các chuyên gia bởi hình ảnh hiếm hoi về "Eurymedon lúc trẻ" - vị thần được coi là hiện thân của sông Eurymedon. Thần Eurymedon là một trong những vị thần có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân ở thành phố cổ Aspendos.

Bức tranh khảm khắc họa hình ảnh thần Eurymedon đội vương miện làm từ lá sậy và tựa người vào một chiếc bình amphora - loại bình có hai quai - đang đổ nước ra ngoài. Tác phẩm nghệ thuật này cũng khắc họa hình ảnh của loài cá và các cây phía sau thần Eurymedon nhằm nhấn mạnh mối liên hệ của vị thần này với thiên nhiên, nước và sự sinh sôi nảy nở.

Phát hiện trên nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với giới chuyên gia bởi bức tranh khảm được tạo ra bằng kỹ thuật tinh xảo, với những mảnh ghép nhỏ được cắt và sắp xếp tỉ mỉ, tạo nên sự chuyển tiếp màu sắc mượt mà trong tác phẩm hoàn chỉnh.

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Bức tranh khảm khắc họa hình ảnh thần Eurymedon mới được phát hiện. Ảnh: Ministry of Culture and Tourism.

Các nhà khảo cổ tin rằng, hai bức tranh khảm trên sàn nhà mới khai quật là một phần của công trình cổ đại chưa được khai quật toàn bộ ở khu vực Quảng trường phía Đông của Aspendos, giữa quảng trường trung tâm và bức tường thành phía đông. Họ nghi ngờ rằng, toàn bộ công trình trải rộng trên diện tích khoảng 6 x 25m. Đến nay, giới khảo cổ mới chỉ khai quật được khu vực rộng khoảng 6 x 7,6m.

Theo các nhà nghiên cứu, cấu trúc tổng thể của công trình trên có thể được xây dựng như một bể bơi vào đầu thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên. Sau trận động đất năm 262 sau Công nguyên, công trình dường như đã được chia thành các khu vực nhỏ hơn, kiên cố hơn.

Mehmet Nuri Ersoy, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết đây là “một trong những bức tranh khảm hiếm hoi miêu tả thần sông” và “phát hiện này không chỉ cho thấy sự phong phú về nghệ thuật của thành phố Aspendos mà còn cung cấp dữ liệu khoa học quan trọng về nghệ thuật khảm tranh La Mã tại đây”.

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#tranh khảm La Mã #tranh khảm #La Mã #thành phố cổ

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