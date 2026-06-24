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Kho tri thức

Bí ẩn xác ướp thủy thủ trên 'thuyền ma' trôi dạt trên biển

Khi ngư dân tìm thấy thủy thủ người Đức Manfred Fritz Bajorat bên trong du thuyền trôi dạt trong vùng biển Philippines, thi hài của ông đã trở thành xác ướp.

Tâm Anh (TH)

Vào ngày 26/2/2016, một nhóm ngư dân phát hiện chiếc du thuyền trôi dạt bí ẩn ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines. Khi tiếp cận con thuyền, họ phát hiện thi hài của một người đàn ông trong tư thế ngồi trên bàn, đầu úp sấp lên cánh tay phải.

Giới chức trách đã xác định được danh tính người đàn ông nhờ những giấy tờ rải rác trên du thuyền. Đó là thủy thủ người Đức Manfred Fritz Bajorat, 59 tuổi. Thi thể của ông đã trở thành xác ướp chỉ trong vòng vài tuần sau khi qua đời đột ngột trên du thuyền. Các nhà điều tra nhận định ông Bajorat tử vong vì một cơn đau tim hoặc đột quỵ và thi thể ông được bảo quản nhờ không khí mặn ấm của biển.

“Không khí, nhiệt độ và độ mặn của biển đều rất thuận lợi cho quá trình ướp xác. Quá trình này bắt đầu trong vòng 2 - 3 tuần. Ngón tay và những bộ phận khác như mũi, mặt, sẽ được ướp khô nhanh chóng sau một hoặc hai tháng”, giáo sư bệnh lý học pháp y Peter Vanezis tại Trường Y khoa và Nha khoa London, Anh, cho biết.

Các điều kiện thời tiết nhanh chóng làm khô thi hài của thủy thủ Bajorat từ bên ngoài, biến lớp da thành một hàng rào bảo vệ ngăn cản vi khuẩn và côn trùng. Tuy nhiên, bên dưới lớp mỡ béo và cơ bắp, vi khuẩn ở ruột có thể phân hủy xác chết từ bên trong.

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Thi hài của thủy thủ người Đức Manfred Fritz Bajorat được ướp xác tự nhiên nhờ không khí mặn ấm của biển. Ảnh: Barobo Police Station.

Mark Navales, phó cảnh sát trưởng tại Sở cảnh sát Barobo cho hay, thi hài của thủy thủ Bajorat không có dấu hiệu chấn thương ngoại lực.

Trên du thuyền, các nhà điều tra còn tìm thấy những bức ảnh gia đình ghi lại hình ảnh thủy thủ Bajorat hạnh phúc bên vợ và con gái. Từ những bức ảnh chụp tại nhà thờ Notre Dame và các quán cà phê ở Paris đến những bức ảnh dã ngoại, những hình ảnh này cho thấy ông Bajorat có một gia đình hạnh phúc.

Khi đại sứ quán Đức trên đảo Mindanao cố gắng liên lạc với gia đình ông Bajorat, họ biết được vợ chồng ông đã ly hôn vào năm 2008. Vợ cũ của ông qua đời vì ung thư vào năm 2010. Sau khi đưa con gái Nina của ông đến nhận dạng thi thể, các nhà chức trách biết được rằng, ông Bajorat đã lênh đênh trên biển một mình trong chiếc du thuyền từ nhiều năm trước sau khi hôn nhân tan vỡ.

Một tài liệu trên tàu của ông Bajorat cho thấy du thuyền mà ông điều khiển đã được cảnh sát biển cho phép nhập cảnh vào năm 2013, tại São Vicente, Brazil hoặc São Vicente, Cape Verde. Chính vào thời điểm đó, ông bắt đầu cuộc phiêu lưu trên biển một mình một cách nghiêm túc, thường xuyên đăng tải thông tin cập nhật trên trang Facebook cá nhân. Lần cuối cùng mà mọi người thấy ông là ở Mallorca vào năm 2009.

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#thuyền ma #xác ướp #ướp xác tự nhiên #thi hài bí ẩn

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