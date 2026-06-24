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Độc lạ đám mây đồng tâm kỳ lạ trông giống như bia tập bắn

Ảnh vệ tinh chụp năm 2021 cho thấy đám mây đồng tâm kỳ lạ trông giống bia tập bắn xuất hiện phía trên núi lửa đang phun trào trên đảo La Palma của Tây Ban Nha.

Tâm Anh (TH)

Một hình ảnh vệ tinh chụp năm 2021 đang thu hút sự chú ý của công chúng khi ghi lại khoảnh khắc đám mây đồng tâm kỳ lạ trông giống như bia tập bắn xuất hiện phía trên núi lửa đang phun trào trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Núi lửa La Cumbre Vieja đã phun trào lần đầu tiên từ ngày 19/9/2021 sau hơn 50 năm "ngủ yên". Vụ phun trào dữ dội đã tạo ra một miệng núi lửa cao 200m, được đặt tên là Tajogaite và miệng núi lửa này tiếp tục phun trào dung nham từ từ cho đến ngày 13/12/2021.

Dung nham nóng chảy đã đổ vào Đại Tây Dương tạo thành một "dòng sông lửa" khổng lồ, giải phóng các loại khí độc hại cũng như gây thiệt hại về kinh tế lớn cho một thị trấn gần đó.

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Đám mây đồng tâm kỳ lạ trông giống như bia tập bắn được chụp ngày 1/10/2021 ở phía trên núi lửa đang phun trào trên đảo La Palma. Ảnh: NASA/MODIS/Aqua.

Đám mây đồng tâm kỳ lạ xuất hiện phía trên núi lửa La Cumbre Vieja đang phun trào được chụp vào ngày 1/10/2021 bằng Máy đo quang phổ hình ảnh có độ phân giải vừa phải (MODIS) trên vệ tinh Aqua của NASA.

Theo các nhà nghiên cứu, đám mây đồng tâm kỳ lạ trông giống như bia tập bắn được tạo thành từ hỗn hợp của tro, khói, hơi nước và các khí núi lửa khác bốc lên khi núi lửa La Cumbre Vieja phun trào trong nhiều tuần.

Thông thường, hỗn hợp trên phun thẳng lên tầng bình lưu - tầng thứ hai của khí quyển, kéo dài từ khoảng 10 - 50 km so với bề mặt Trái đất. Điều này tạo thành cột khói phun trào - hỗn hợp của tro, khói, hơi nước và các khí núi lửa khác.

Tuy nhiên, một hiện tượng hiếm gặp được gọi là sự nghịch đảo nhiệt độ đã xảy ra. Theo Đài quan sát Trái đất, các chùm khí bị mắc kẹt cuối cùng đã tạo ra các vòng đồng tâm do các chuyển động tự nhiên và dòng chảy trong cường độ hoạt động của núi lửa, tạo ra một loại xung khí thải. Các nhà khoa học đặt tên chính thức của loại đám mây đồng tâm này là sóng trọng lực. Sự hình thành loại đám mây độc đáo này không liên quan gì đến lực hấp dẫn và hoàn toàn tách biệt với những gợn sóng trong không gian.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#đám mây đồng tâm #đám mây #núi lửa phun trào

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