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Số hóa - Xe

Triệu hồi hơn 208.000 xe Volkswagen Tiguan và Teramont lỗi hệ thống lái

Volkswagen và Audi vừa bị triệu hồi xe do lỗi hệ thống lái có thể gây tai nạn, có hơn 200.000 xe trong diện ảnh hưởng tại Mỹ sẽ được thay thế bu lông thước lái.

Nguyễn Thảo
Video: Bỏ Outlander, Sorento hay Lux SA, chọn mua VW Tiguan.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa thông báo đợt triệu hồi của tập đoàn Volkswagen do lỗi bu lông thước lái có thể bị vỡ trong khi xe đang di chuyển, gây mất lái và làm tăng nguy cơ tai nạn trên đường.

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Triệu hồi hơn 208.000 xe Volkswagen Tiguan và Teramont lỗi hệ thống lái.

Tổng cộng, Volkswagen sẽ triệu hồi 208.724 xe tại thị trường Mỹ dỗ lỗi trên, cụ thể gồm 82.601 xe Volkswagen Atlas hay Teramont (đời 2018-2019), 85.713 xe Volkswagen Tiguan (đời 2018) và 40.410 xe Audi Q3 (đời 2019-2021). Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thay thế bu lông ở thước lái để khắc phục lỗi hoàn toàn.

Vào tháng 12/2025, NHTSA cũng thông báo đợt triệu hồi đối với hơn 3.000 chiếc xe Volkswagen Tiguan tại thị trường Mỹ do lỗi đường dây điện của hệ thống phát hiện hành khách ngồi trên ghế (PODS).

#Volkswagen Tiguan và Teramont lỗi hệ thống lái #Triệu hồi hơn 208.000 xe Volkswagen #Volkswagen #Tiguan #Teramont #Triệu hồi

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