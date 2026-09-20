Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Toyota Fortuner 2027 lộ diện chạy thử tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Toyota Fortuner 2027 vừa bị bắt gặp khi chạy thử tại Thái Lan với lớp ngụy trang kín thân xe. Xe đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi ra mắt.

Nguyễn Thảo
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2027 mới.

Những hình ảnh mới nhất cho thấy một nguyên mẫu Toyota Fortuner 2027 đang chạy thử trên đường phố Thái Lan. Dù được che phủ bởi lớp decal ngụy trang, chiếc xe vẫn để lộ một số chi tiết cho thấy đây có thể là phiên bản nâng cấp lớn của mẫu SUV khung gầm rời này.

4-278.jpg
Toyota Fortuner 2027 lộ diện chạy thử tại Thái Lan, chờ về Việt Nam.

Đáng chú ý, Toyota được cho là đang thử nghiệm Fortuner mới cùng với các mẫu xe đối thủ trong phân khúc như Isuzu MU-X, Ford Everest, bên cạnh Fortuner thế hệ hiện tại và cả mẫu Toyota Hilux TRAVO phiên bản gầm thấp.

2-387.jpg
Toyota được cho là đang thử nghiệm Fortuner mới cùng với các mẫu xe đối thủ trong phân khúc như Isuzu MU-X, Ford Everest, bên cạnh Fortuner thế hệ hiện tại.

Theo những thông tin ban đầu, Fortuner thế hệ mới có thể đi theo hướng phát triển tương tự Hilux TRAVO, với những thay đổi tập trung ở phần đầu và đuôi xe, trong khi khu vực thân giữa nhiều khả năng vẫn duy trì thiết kế quen thuộc.

5-4735.jpg
Một trong những điểm được quan tâm bên trong Fotuner mới là khả năng cải thiện hàng ghế thứ ba, đặc biệt là cơ chế gập ghế nhằm tối ưu không gian sử dụng.

Bên trong khoang cabin, mẫu SUV này được kỳ vọng sẽ có những nâng cấp về thiết kế và trang bị. Một trong những điểm được quan tâm là khả năng cải thiện hàng ghế thứ ba, đặc biệt là cơ chế gập ghế nhằm tối ưu không gian sử dụng.

1-4643.jpg
Ngoài thiết kế, khả năng Toyota cải thiện cảm giác lái và sự thoải mái khi vận hành cũng là yếu tố được nhiều khách hàng chờ đợi trên mẫu SUV mới này.

Ngoài thiết kế, khả năng Toyota cải thiện cảm giác lái và sự thoải mái khi vận hành cũng là yếu tố được nhiều khách hàng chờ đợi, trong bối cảnh phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời đang ngày càng cạnh tranh.

#Toyota Fortuner 2027 lộ diện #Toyota Fortuner 2027 chạy thử #xe SUV Toyota Fortuner 2027 #thánh lật Toyota Fortuner 2027 lộ diện #Toyota Fortuner 2027 chạy thử tại Thái Lan #Toyota Fortuner 2027 về Việt Nam

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Toyota Fortuner thế hệ mới bất ngờ lần đầu “lăn bánh” trên phố?

Toyota vẫn chưa ra mắt Toyota Fortuner 2027, nhưng một chiếc Fortuner diện mạo hoàn toàn mới đã bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý của giới mê xe.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota Fortuner Hybrid thế hệ mới.

Tuy nhiên, đây không phải Toyota Fortuner thế hệ mới chính hãng, mà là một chiếc Fortuner đời cũ được “lột xác” bằng bộ bodykit mô phỏng thiết kế của thế hệ kế tiếp.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota chi 15,7 triệu USD xây nhà máy lắp ráp Hilux và Fortuner tại Lào

Hãng xe Toyota đang đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á khi chuẩn bị xây dựng nhà máy ôtô đầu tiên tại Lào, với hai mẫu xe chủ lực là Hilux và Fortuner mới.

Video: Đánh giá nhanh Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam.

Dự án sẽ tập trung vào hai dòng xe chủ lực là Toyota Hilux và Fortuner mới, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của hãng tại khu vực. Theo đó, dự án sẽ được triển khai thông qua pháp nhân mới mang tên Toyota Tsusho Manufacturing Laos (TTML). Tổng vốn đăng ký của dự án đạt khoảng 15,7 triệu USD.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota Fortuner 2027 hứa hẹn sẽ "lột xác" ấn tượng, quyết đấu Ford Everest

Toyota Fortuner 2027 mới được cho là sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay. Những nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu SUV này đã xuất hiện trên đường thử.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2027 mới.

Theo giới quan sát, tiến độ phát triển nhanh cho thấy Toyota nhiều khả năng sẽ sớm giới thiệu Fortuner hoàn toàn mới trước khi mở bán tại các thị trường trọng điểm. Một trong những thay đổi lớn nhất trên Fortuner mới được cho là nằm ở khoang nội thất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Top 5 tủ lạnh Inverter 4 cánh giá hời

Top 5 tủ lạnh Inverter 4 cánh giá hời


Dưới 15 triệu đồng, bạn có thể sở hữu tủ lạnh 4 cánh Inverter dung tích lớn, tiết kiệm điện, phù hợp gia đình 4-5 người cần dự trữ thực phẩm dài ngày.