Starlink rồi Tesla, Việt Nam hút hệ sinh thái Elon Musk

Sự hiện diện của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Elon Musk tại Việt Nam đang trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý của thị trường công nghệ và xe điện. Sau khi các đối tác của SpaceX mở rộng sản xuất thiết bị Starlink tại Việt Nam, Tesla mới đây cũng chính thức thành lập công ty con trong nước. Tesla Motors Vietnam được thành lập tại TP.HCM ngày 11/9, vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng và được đăng ký kinh doanh trong các lĩnh vực như bán buôn, bán lẻ ôtô, phụ tùng, máy móc, cùng hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối.

Tesla thành lập công ty con tại Việt Nam, mở ra khả năng hãng xe điện Mỹ triển khai hoạt động kinh doanh trực tiếp tại thị trường trong nước.

Không chỉ có thị trường xe điện, Việt Nam còn xuất hiện trong chuỗi cung ứng của SpaceX từ trước đó. Wistron NeWeb Corporation (WNC), một nhà cung cấp của SpaceX, đã sản xuất bộ định tuyến và thiết bị mạng cho Starlink tại nhà máy ở Hà Nam. Universal Microwave Technology cũng đầu tư cơ sở sản xuất tại Việt Nam, trong khi Shenmao Technology có kế hoạch xây dựng cơ sở mới. Những động thái này nằm trong xu hướng các nhà cung ứng của SpaceX đa dạng hóa sản xuất khỏi Đài Loan trước các rủi ro địa chính trị. Reuters từng cho biết SpaceX đã yêu cầu một số nhà cung cấp Đài Loan chuyển hoạt động sản xuất sang các địa điểm khác ở châu Á, trong đó Việt Nam là một điểm đến quan trọng.

Sức hấp dẫn của Việt Nam còn đến từ tốc độ phát triển của thị trường xe điện. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số ôtô điện tại Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2025, đưa nước này trở thành thị trường xe điện lớn nhất Đông Nam Á trong năm đó. Gần 40% ôtô mới bán ra tại Việt Nam là xe điện, trong khi IEA nhận định tỷ lệ này có thể vượt 80% vào năm 2035 trong kịch bản được cơ quan này phân tích. Đáng chú ý, VinFast hiện chiếm phần lớn thị trường nội địa, cho thấy Việt Nam đã hình thành một hệ sinh thái người dùng và sản xuất xe điện đủ đáng chú ý đối với các thương hiệu quốc tế.

Với SpaceX, Việt Nam mang lại lợi thế không chỉ ở thị trường mà còn ở năng lực sản xuất phần cứng. Hệ thống nhà máy điện tử, mạng lưới nhà cung cấp linh kiện và lực lượng lao động kỹ thuật giúp các doanh nghiệp quốc tế mở rộng công suất mà không phải xây dựng lại toàn bộ chuỗi cung ứng từ đầu. Vị trí của Việt Nam trong mạng lưới thương mại Đông Nam Á cũng hỗ trợ hoạt động xuất khẩu. Riêng với Starlink, Internet vệ tinh có thể bổ sung cho hạ tầng mặt đất tại những khu vực khó tiếp cận bằng cáp hoặc mạng di động. Tuy nhiên, việc mở rộng hoạt động của SpaceX tại Việt Nam cần được nhìn nhận cả ở góc độ pháp lý, cấp phép và phạm vi triển khai thực tế, thay vì mặc định rằng toàn bộ dịch vụ đã được thương mại hóa rộng rãi.

Các nhà cung cấp của SpaceX đã mở rộng sản xuất thiết bị và linh kiện phục vụ Starlink tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đem đến cho hệ sinh thái Elon Musk một thị trường đang thay đổi nhanh. Với Tesla, việc thành lập pháp nhân cho phép hãng có cơ sở để triển khai các hoạt động kinh doanh liên quan đến ôtô và phân phối, dù Tesla chưa công bố chi tiết kế hoạch bán xe tại Việt Nam. Trong khi đó, với SpaceX, việc các nhà cung cấp hiện diện trong nước giúp chuỗi cung ứng có thêm một địa điểm sản xuất ngoài các trung tâm truyền thống. Đây là lợi ích mang tính chiến lược trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ ngày càng chú trọng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Sự quan tâm của Elon Musk đối với Việt Nam cũng được thể hiện qua hoạt động trên mạng xã hội. Ngày 12/9, ông chia sẻ trên X một bài viết liên quan đến việc Starlink hỗ trợ thiết bị Internet vệ tinh cho các khu vực còn khó khăn về kết nối tại Việt Nam. Theo VnExpress, bài đăng đề cập hoạt động đưa thiết bị tới các thôn, bản, trường học và bệnh viện để hỗ trợ kết nối. Dù chưa thể xem đây là bằng chứng cho một chiến lược đầu tư toàn diện của cá nhân Musk tại Việt Nam, chuỗi động thái từ Starlink, các nhà cung ứng SpaceX đến Tesla cho thấy thị trường Việt Nam đang ngày càng xuất hiện rõ hơn trong bản đồ hoạt động của hệ sinh thái này.