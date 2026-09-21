Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Mazda3 bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam tháng 8/2026

Phân khúc sedan cỡ C trong tháng 8/2026 không có nhiều thay đổi khi Mazda3 tiếp tục chiếm ưu thế về doanh số, phía sau là Honda Civic và Hyundai Elantra.

Nguyễn Thảo
VIdeo: Trải nghiệm mẫu xe sedan Mazda3.

Doanh số bán ra của phân khúc sedan cỡ C tiếp tục ghi nhận lượng tiêu thụ thấp trong tháng 8/2026. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số ba mẫu Mazda3, Honda Civic và Hyundai Elantra đạt 216 xe, giảm 26 xe so với tháng 7.

2.jpg
Mazda3 bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam tháng 8/2026.

Mazda3 tiếp tục là mẫu xe có lượng bán cao nhất phân khúc. Trong tháng 8, mẫu sedan của Mazda bàn giao 169 xe, giảm 12,9% so với tháng 7 (194 xe). Dù vậy, lũy kế tám tháng năm 2026 của Mazda3 đạt 1.929 xe, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2025 (1.683 xe).

Tiếp theo là Honda Civic với 33 xe bán ra trong tháng 8, chỉ thấp hơn 1 xe so với tháng trước đó, tương ứng mức giảm 2,9%. Xét từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, Civic ghi nhận 506 xe đến tay khách Việt, cao hơn 46 xe so với mức 460 xe của tám tháng đầu năm 2025, tương ứng tăng 10%.

3.jpg
Honda Civic với 33 xe bán ra trong tháng 8, chỉ thấp hơn 1 xe so với tháng trước đó, tương ứng mức giảm 2,9%.

Hyundai Elantra có doanh số thấp nhất trong nhóm. Mẫu xe này chỉ bán được 14 xe trong tháng 8 vừa qua, không thay đổi so với tháng 7. Tuy nhiên, kết quả cộng dồn lại giảm đáng kể. Elantra có 232 xe rời đại lý sau tám tháng của năm 2026, trong khi số liệu cùng kỳ năm trước đạt 434 xe, tức giảm khoảng 46,5%.

Như vậy, Mazda3 và Civic đều có mức tăng trưởng về doanh số lũy kế so với năm trước. Khoảng cách về lượng bán giữa Mazda3 và hai mẫu còn lại cũng duy trì ở mức lớn.

4.jpg
Hyundai Elantra có doanh số thấp nhất trong nhóm. Mẫu xe này chỉ bán được 14 xe trong tháng 8 vừa qua, không thay đổi so với tháng 7.

Tổng doanh số sedan cỡ C trong tháng 8 đạt 216 xe, thấp hơn mức 242 xe của tháng 7, tức giảm khoảng 10,7%. Phần lớn mức sụt giảm đến từ Mazda3 khi mẫu xe này mất 25 xe trong một tháng, trong khi Civic chỉ giảm 1 xe và Elantra giữ nguyên.

Bức tranh lũy kế cho thấy quy mô phân khúc tiếp tục thu hẹp. Trong tám tháng đầu năm 2026, nhóm sedan cỡ C đạt tổng cộng 2.683 xe, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2025 (3.886 xe). Tỷ trọng của sedan cỡ C trên toàn thị trường vì thế cũng giảm từ 3,2% trong tám tháng của năm 2025 xuống còn 2,6% ở cùng giai đoạn năm nay.

#doanh số sedan cỡ C tại Việt Nam #Phân khúc sedan cỡ C #Mazda3 bán chạy nhất #Mazda3 #sedan cỡ C #Việt Nam

Bài liên quan

Số hóa - Xe

BYD Seal 5 giảm tới 70 triệu đồng, đua doanh số phân khúc sedan cỡ C

BYD Seal 5 đang giảm tới 70 triệu tại đại lý, đưa giá thực tế chỉ còn 626 triệu đồng. Mức ưu đãi này giúp mẫu sedan PHEV trở nên đáng chú ý hơn trong phân khúc.

Video: Đánh giá BYD Seal 5 hybrid cắm sạc tại Việt Nam.

BYD Seal 5 hiện được áp dụng mức giảm lên tới 70 triệu đồng tại một số đại lý chính hãng tại Việt Nam. Nhờ ưu đãi này, giá bán thực tế của mẫu sedan hạng C giảm từ 696 triệu đồng xuống còn khoảng 626 triệu đồng. Bên cạnh mức giá mới, khách mua xe vẫn được tặng kèm bộ sạc công suất 2,2 kW.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Doanh số sedan cỡ C tại Việt Nam giảm mạnh, chỉ Mazda3 tăng trưởng

Sức mua sedan cỡ C tăng nhẹ trong tháng 3, tuy nhiên kết quả quý I/2026 vẫn giảm mạnh, cho thấy phân khúc này đang dần mất lợi thế trước xe gầm cao.

Video: Chênh 10 triệu đồng, Mazda3 Luxury hay Honda City RS mới.

Doanh số xe sedan hạng C tại Việt Nam ghi nhận dấu hiệu khởi sắc trở lại trong tháng 3 sau khi rơi xuống mức thấp ở tháng liền trước. Dù vậy, tính chung ba tháng đầu năm, sức tiêu thụ của toàn phân khúc vẫn suy giảm rõ rệt so với cùng kỳ các năm gần đây, cho thấy xu hướng "lép vế" dần của sedan trước làn sóng SUV và crossover.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

BYD Seal 08 - sedan cỡ lớn chạy tới 300 km "không uống 1 giọt xăng"

Nằm trong dòng xe Ocean, mẫu sedan cỡ lớn BYD Seal 08 2026 mới sở hữu tới 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid sạc điện tiết kiệm xăng (PHEV) và thuần điện (EV).

9-4264.jpg
Vào hồi đầu tháng 3/2026, trong sự kiện giới thiệu pin Blade thế hệ mới và công nghệ sạc siêu nhanh Fast Charging, BYD đã vén màn mẫu sedan đầu bảng mang tên Seal 08. Đến nay, hãng xe Trung Quốc mới chính thức ra mắt mẫu xe sedan cỡ lớn này trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026.
4-9664.jpg
Nằm trong dòng xe Ocean của BYD, mẫu xe này có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid sạc điện tiết kiệm xăng (PHEV) và thuần điện (EV). Trong đó, bản hybrid sạc điện có tên DM-p PHEV và dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 kW (154 mã lực). Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 200 kW (268 mã lực). Xe sử dụng pin LFP có dung lượng 45,36 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện theo tiêu chuẩn WLTC là 270 km hoặc 300 km.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Top 5 tủ lạnh Inverter 4 cánh giá hời

Top 5 tủ lạnh Inverter 4 cánh giá hời


Dưới 15 triệu đồng, bạn có thể sở hữu tủ lạnh 4 cánh Inverter dung tích lớn, tiết kiệm điện, phù hợp gia đình 4-5 người cần dự trữ thực phẩm dài ngày.