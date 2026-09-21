Phân khúc sedan cỡ C trong tháng 8/2026 không có nhiều thay đổi khi Mazda3 tiếp tục chiếm ưu thế về doanh số, phía sau là Honda Civic và Hyundai Elantra.

VIdeo: Trải nghiệm mẫu xe sedan Mazda3.

Doanh số bán ra của phân khúc sedan cỡ C tiếp tục ghi nhận lượng tiêu thụ thấp trong tháng 8/2026. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số ba mẫu Mazda3, Honda Civic và Hyundai Elantra đạt 216 xe, giảm 26 xe so với tháng 7.

Mazda3 bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam tháng 8/2026.

Mazda3 tiếp tục là mẫu xe có lượng bán cao nhất phân khúc. Trong tháng 8, mẫu sedan của Mazda bàn giao 169 xe, giảm 12,9% so với tháng 7 (194 xe). Dù vậy, lũy kế tám tháng năm 2026 của Mazda3 đạt 1.929 xe, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2025 (1.683 xe).

Tiếp theo là Honda Civic với 33 xe bán ra trong tháng 8, chỉ thấp hơn 1 xe so với tháng trước đó, tương ứng mức giảm 2,9%. Xét từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, Civic ghi nhận 506 xe đến tay khách Việt, cao hơn 46 xe so với mức 460 xe của tám tháng đầu năm 2025, tương ứng tăng 10%.

Honda Civic với 33 xe bán ra trong tháng 8, chỉ thấp hơn 1 xe so với tháng trước đó, tương ứng mức giảm 2,9%.

Hyundai Elantra có doanh số thấp nhất trong nhóm. Mẫu xe này chỉ bán được 14 xe trong tháng 8 vừa qua, không thay đổi so với tháng 7. Tuy nhiên, kết quả cộng dồn lại giảm đáng kể. Elantra có 232 xe rời đại lý sau tám tháng của năm 2026, trong khi số liệu cùng kỳ năm trước đạt 434 xe, tức giảm khoảng 46,5%.

Như vậy, Mazda3 và Civic đều có mức tăng trưởng về doanh số lũy kế so với năm trước. Khoảng cách về lượng bán giữa Mazda3 và hai mẫu còn lại cũng duy trì ở mức lớn.

Hyundai Elantra có doanh số thấp nhất trong nhóm. Mẫu xe này chỉ bán được 14 xe trong tháng 8 vừa qua, không thay đổi so với tháng 7.

Tổng doanh số sedan cỡ C trong tháng 8 đạt 216 xe, thấp hơn mức 242 xe của tháng 7, tức giảm khoảng 10,7%. Phần lớn mức sụt giảm đến từ Mazda3 khi mẫu xe này mất 25 xe trong một tháng, trong khi Civic chỉ giảm 1 xe và Elantra giữ nguyên.

Bức tranh lũy kế cho thấy quy mô phân khúc tiếp tục thu hẹp. Trong tám tháng đầu năm 2026, nhóm sedan cỡ C đạt tổng cộng 2.683 xe, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2025 (3.886 xe). Tỷ trọng của sedan cỡ C trên toàn thị trường vì thế cũng giảm từ 3,2% trong tám tháng của năm 2025 xuống còn 2,6% ở cùng giai đoạn năm nay.