Siêu môtô Kawasaki Ninja H2 nâng cấp đã trở lại, có lợi hại hơn xưa?

Không thay đổi thiết kế, Kawasaki Ninja H2 trở lại với động cơ giảm công suất ngang với các mẫu xe cùng nền tảng như Z H2 và H2 SX để đảm bảo chuẩn khí thải.
Không thay đổi thiết kế, Kawasaki Ninja H2 trở lại với động cơ giảm công suất ngang với các mẫu xe cùng nền tảng như Z H2 và H2 SX để đảm bảo chuẩn khí thải.
BYD Sealion 5 DM-i 2026 vừa có màn xuất hiện tại TP.HCM trong một sự kiện nội bộ dành riêng cho hệ thống đại lý, xe dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10/2026.
Sau chuỗi ngày mưa, trời thu Hà Nội bừng nắng, vườn hoa cẩm tú cầu cùng muôn sắc hoa ven hồ Gươm thu hút đông đảo người dân, du khách đổ về chụp ảnh.
Nora - thương hiệu xe điện của Pakistan vừa hé lộ mẫu MPV điện mang tên Nora Metro 2026 siêu rẻ, xe sẽ có giá dưới 3 triệu Rupee (khoảng 300 triệu đồng).
Dưới 15 triệu đồng, bạn có thể sở hữu tủ lạnh 4 cánh Inverter dung tích lớn, tiết kiệm điện, phù hợp gia đình 4-5 người cần dự trữ thực phẩm dài ngày.
Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt WR155R 2026 mới, mẫu xe địa hình 155cc thuộc dòng WR Series, dành cho những người trẻ mong muốn mở rộng trải nghiệm chinh phục.
Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Hummingbird sử dụng kỹ thuật khảm vỏ bào ngư tinh xảo và các vật liệu tự nhiên để nâng tầm đẳng cấp chế tác nội thất.
Toyota Gazoo Racing DKR GR FC Hilux sẽ thi đấu tại Future Mission 1000 ở Dakar 2027 với pin nhiên liệu hydro, được hỗ trợ bởi Jameel Motorsport và Toyo Tires.
Bổ sung trái cây giàu chất xơ như bơ, ổi, lê, táo, cam hay các loại quả mọng vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng.
Sở hữu bình xăng đặt trước dung tích khủng 6,9 lít cùng phanh ABS chống trượt, mẫu xe tay ga Yamaha Fuzzy 125 vừa chính thức trình làng với giá 44,8 triệu đồng.
Sáng 19/9, hàng dài người xếp hàng chờ khám phá Dinh thự Pháp (đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn). Công trình này mỗi năm chỉ mở một lần, giới hạn khách tham quan.
Sau 25 năm phim lên sóng, Minh Trang, Kiều Anh, Hà Hương, Thu Nga, Diệu Thảo có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.
VinFast VF Wild có thể chạy thuần điện hơn 250 km và 1.000 km khi sử dụng hệ thống REEV. Xe còn có tính năng cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.
Từ những tinh vân xa xôi đến cực quang rực sáng, loạt ảnh chiến thắng cuộc thi nhiếp ảnh hé lộ vẻ đẹp kỳ ảo của bầu trời qua ống kính nhiếp ảnh gia.
Ở những tháng cuối thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh thoải mái chia sẻ hình ảnh mang bầu. Người đẹp còn được nhiều khán giả nhận xét ngày càng rạng rỡ.
Toyota Land Cruiser 300 Series 2027 phiên bản nâng cấp mới được bổ sung tùy chọn hệ truyền động hybrid mạnh mẽ hơn tại Nhật Bản cùng nhiều trang bị mới.
GWM vừa cho ra mắt Tank 300 Hooke Trail 2027 tại Trung Quốc. Dựa trên cơ sở Tank 300 trục cơ sở dài, phiên bản này thay thế hệ thống treo độc lập bằng cầu cứng.
Honda Việt Nam vừa ra mắt Sh mode 2027 với thiết kế được tinh chỉnh, bổ sung một số tiện ích mới và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4.
Sau đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường Nam Đông - A Lưới (TP Huế) được đầu tư gần 500 tỷ đồng vừa đưa vào khai thác đã bị sạt lở nghiêm trọng.
Toyota Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ sản xuất từ 2028, bổ sung thêm một lựa chọn truyền động bên cạnh bản diesel mild-hybrid và thuần điện tại châu Âu.
Mercedes-Benz CLA 200 Electric dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam, ra mắt tháng 10/2026. Xe được phát triển trên nền tảng dành riêng cho kỷ nguyên xe điện.