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Số hóa - Xe

Porsche chế tạo cell pin xe điện sử dụng 100% vật liệu cực âm tái chế

Porsche và Cylib đang biến các bộ pin xe điện đã qua sử dụng thành vật liệu cực âm mới, nhằm đáp ứng các quy định nghiêm ngặt hơn của châu Âu.

Tâm Võ
Video: Porsche công bố pin điện cho mẫu Cayenne Turbo mới.

Porsche vừa chế tạo một sản phẩm chưa từng có trước đây, một viên pin với vật liệu cực âm được làm hoàn toàn từ lithium, niken, coban và mangan tái chế. Các tế bào pin này được sản xuất từ ​​dây chuyền thí điểm hợp tác với Cylib, một chuyên gia tái chế của Đức, và hiện đang trải qua quá trình thử nghiệm vận hành rộng rãi. Porsche gọi đây là một cột mốc công nghệ, và điều đó phù hợp với tầm quan trọng ngày càng tăng của vật liệu tái chế đối với kế hoạch sản xuất pin của hãng.

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Porsche chế tạo cell pin xe điện đầu tiên sử dụng 100% vật liệu cực âm tái chế.

Dự án thí điểm tái chế pin cao áp được khởi động vào năm 2025 và đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Từ tháng 5 năm 2026, các loại pin cao áp hết hạn sử dụng được thu gom từ các Trung tâm Porsche trên khắp nước Đức đã được xử lý qua quy trình tái chế bằng nước của Cylib thay vì được lưu trữ hoặc vận chuyển đi để thu hồi vật liệu cơ bản.

“Với các tế bào pin được làm hoàn toàn từ nguyên liệu thô tái chế như lithium và coban, chúng tôi đã đạt được một cột mốc công nghệ quan trọng”, ông Joachim Scharnagl, thành viên Hội đồng điều hành phụ trách mua sắm của Porsche, cho biết. Mỗi gam vật liệu thu hồi đều được xử lý thông qua hệ thống mà công ty gọi là “tài khoản vật liệu chuyên dụng”, một hệ thống theo dõi giúp tách biệt và kiểm kê lithium, niken, coban và mangan tái chế.

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Dự án thí điểm tái chế pin cao áp được khởi động vào năm 2025 và đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Tiến sĩ Lilian Schwich, đồng Giám đốc điều hành của Cylib, đã thẳng thắn mô tả vai trò của sự hợp tác này: "Cylib khép kín chu trình tái chế pin, từ pin hết hạn sử dụng đến nguyên liệu thô được thu hồi." Đó mới là vấn đề kỹ thuật khó khăn hơn ở đây. Vấn đề không chỉ là chiết xuất kim loại mà còn là làm sạch chúng đủ để có thể đưa thẳng trở lại quy trình sản xuất cực âm.

Porsche cho biết các nguyên liệu thô được thu hồi sẽ hỗ trợ sản xuất pin mới từ năm 2028. Điều đó giúp hãng xe này có thêm hai năm để kiểm chứng quy trình ở quy mô lớn trước khi áp dụng vào sản xuất xe thương mại. Sự thúc đẩy tương tự hướng tới hiệu suất điện hóa cũng thể hiện trong chương trình phát triển Cayman điện của Porsche và công việc của hãng trên nền tảng xe thể thao điện được thiết kế để hỗ trợ động cơ xăng.

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Porsche cho biết nguyên liệu thô thu hồi sẽ hỗ trợ sản xuất pin mới từ năm 2028.

Thời điểm Porsche lựa chọn không phải là ngẫu nhiên. Quy định về pin của Liên minh châu Âu đã đặt ra tỷ lệ thu hồi tối thiểu cho coban, đồng, chì, niken và lithi. Một đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu chung được công bố trong tháng này cho thấy các mục tiêu đó không cần cập nhật vì chúng đã đạt được sự cân bằng giữa tính linh hoạt cho ngành công nghiệp và khả năng thu hồi vật liệu cao.

Sự thay đổi lớn hơn về quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 18/2/2027, khi mọi loại pin xe điện, pin phương tiện giao thông hạng nhẹ và pin công nghiệp có công suất trên 2 kilowatt-giờ được đưa ra thị trường EU hoặc đưa vào sử dụng đều phải có hộ chiếu pin điện tử. Hồ sơ điện tử này, được xây dựng dựa trên khoảng 71 điểm dữ liệu tiêu chuẩn hóa, phải ghi lại thành phần hóa học, tình trạng vòng đời và tỷ lệ vật liệu tái chế được đưa vào bộ pin.

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ự án thí điểm của Porsche giúp hãng có lợi thế ban đầu trong việc tuân thủ các quy định của EU và giảm sự phụ thuộc vào vật liệu khai thác.

Đối với những người sở hữu xe Porsche thông thường và các nhà điều hành đội xe, điều này không làm thay đổi cách xử lý pin hiện nay. Điều nó thể hiện là nhà sản xuất đang xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và thu hồi pin từ rất sớm, trước cả khi luật có hiệu lực.

Dự án thí điểm của Porsche giúp hãng có lợi thế ban đầu trong việc tuân thủ các quy định của EU và giảm sự phụ thuộc vào vật liệu khai thác. Nếu dự án được nhân rộng, các nhà cung cấp và các đội xe có thể thấy rủi ro về nguồn cung giảm đi. Thử thách thực sự nằm ở độ tin cậy lâu dài của pin và năng suất sản xuất.

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